Pato O’Ward, reservecoureur voor McLaren, krijgt van het Britse team voor het tweede jaar op rij de kans om tijdens de eerste vrije training in Mexico achter het stuur te kruipen. De renstal kondigde op donderdag al extra vroeg de planning voor de GP Mexico aan. ‘Ik kijk er erg naar uit om weer in de auto te mogen springen’, laat O’Ward alvast weten.

Formule 1-teams moeten in 2025 tweemaal per auto, dus vier sessies per team, een rookie in de bolide zetten. McLaren heeft dit jaar nog geen jong talent in de auto gezet, maar kondigt nu extra vroeg aan dat wel te gaan doen tijdens de GP Mexico eind oktober. De Mexicaanse Pato O’Ward is reservecoureur voor het team, en komt uit in de IndyCar namens McLaren. Wie O’Ward precies gaat vervangen, Lando Norris of Oscar Piastri, is nog niet bekend. McLaren kondigt later aan wie de drie andere rookies worden die dit jaar de MLC39 mogen besturen.

Thuisrace

Voor de Mexicaanse reservecoureur wordt de sessie er eentje voor eigen publiek. “Ik vind het geweldig om dit jaar weer in de auto te stappen voor VT1 tijdens mijn thuisrace in Mexico”, laat een enthousiaste O’Ward weten in het persbericht. “De fans van Mexico City waren de vorige keer ongelooflijk. Het was daarnaast een geweldig gevoel om alles uit het programma te kunnen halen wat het team had gepland. Ik kijk ernaar uit om dit jaar weer te gaan en samen te werken met Zak (Brown, red.), Andrea (Stella, red.) en het hele team.”

Diezelfde Stella zegt ook uit te kijken naar de sessie van de Mexicaanse coureur. “We zijn blij te kunnen bevestigen dat Pato O’Ward deel zal nemen aan VT1 tijdens de GP Mexico City in 2025, zodat hij waardevolle tijd kan opdoen achter het stuur van de MCL39″, aldus de Italiaanse teambaas. “Pato leverde vorig seizoen een gewaardeerde bijdrage en blijft indruk maken in de IndyCar. Hierdoor is hij een geschikte coureur voor VT1. De sessie zal Pato meer kennis opleveren, omdat hij voor het tweede jaar beschikbaar blijft als reservecoureur. Zo hebben we een brede pool aan coureurs waarop we een beroep kunnen doen.”

Pato O’Ward reed in 2024 ook al de eerste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez (Getty Images)

