Ook McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris zijn op Zandvoort gearriveerd. Het Britse team begon op woensdag aan hun TPC-testdagen, maar zette toen nog Formule 2-coureur Alex Dunne achter het stuur. Een dag later is het dus de beurt aan de twee titelkandidaten.

McLaren is druk bezig met hun tweede testdag op het circuit van Zandvoort. De Britse renstal liet gisteren Formule 2-coureur Alex Dunne nog in de MCL60 rijden, de bolide uit 2023 waarmee McLaren vierde werd in het constructeurskampioenschap.

Een etmaal later is het de beurt aan coureurs en titelkandidaten Oscar Piastri en Lando Norris. De tests maken deel uit van de speciale TPC-tests (Testing of Previous Cars) van McLaren. Teams mogen volgens de TPC-richtlijnen hun huidige coureurs in minimaal twee jaar oude bolides maximaal duizend kilometer laten testen. De coureurs mogen daarnaast aan niet meer dan vier TPC-testdagen meedoen. Ook mag McLaren maar één oude bolide gebruiken voor een TPC-testdag, waardoor Piastri en Norris de auto in Zandvoort moeten delen.

Colapinto

Naast McLaren liet ook Alpine hun kersverse coureur Franco Colapinto op de woensdag al meters maken op het circuit in de duinen. De Franse renstal maakte deze week bekend Jack Doohan per direct door de Argentijn te vervangen, en Colapinto krijgt met de testdagen op Zandvoort alvast de kans om aan zijn nieuwe rol als voltijdscoureur te wennen. Volgens ingewijden klokte de coureur rondetijden van ongeveer 1 minuut en 12 seconden. Norris, die een etmaal later op de baan rondrijdt, veroverde vorig jaar nog polepositie op dezelfde baan met een tijd van 1:09.673.

