De Formule 1-teams van Alpine en McLaren testten woensdag op het circuit van Zandvoort. Beide voerden zogenoemde TPC-tests uit, speciale oefensessies met oudere bolides. Opvallend was dat Franco Colapinto plaatsnam in de Alpine-auto. De Argentijnse test- en reservecoureur maakte onlangs promotie; hij erft per direct het stoeltje van Jack Doohan. Met de tests in Zandvoort kan Colapinto zich voorbereiden op de aankomende GP van Emilia-Romagna.

Op internet circuleren veel beelden van Franco Colapinto (foto: Connor Porter F1), die met de Alpine A523, de bolide uit 2023, over het circuit van Zandvoort raast. De 21-jarige coureur reed zowel in de ochtend als in de middag. Op de baan werd hij vergezeld door Formule 2-coureur Alex Dunne, die namens McLaren in een MCL60 zonder sponsorlogo’s reed. Volgens ingewijden klokte Colapinto rondetijden van ongeveer 1 minuut en 12 seconden. Ter vergelijking – Lando Norris veroverde vorig jaar poleposition met een tijd van 1:09.673, al waren de omstandigheden toen aanzienlijk gunstiger.

LEES OOK: Franco Colapinto dankbaar voor promotie naar Alpine: ‘Grote uitdaging’

Colapinto’s dag op Zandvoort maakte deel uit van speciaal georganiseerde TPC-tests (Testing of Previous Cars). Tijdens deze sessies mogen Formule 1-teams onbeperkt testen, mits ze auto’s gebruiken die minimaal twee jaar oud zijn. Deze proefdagen worden meestal benut om jonge coureurs ervaring op te laten doen of om rijders te laten wennen aan een nieuw team. Daarnaast verzamelen de teams extra data en kunnen ze nieuwe werkwijzen uitproberen of nieuw personeel integreren.

Franco Colapinto en Alex Dunne op het circuit van Zandvoort:

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.