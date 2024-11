Liam Lawson heeft spijt van zijn controversiële actie in Mexico. De Nieuw-Zeelander stak na een hevig gevecht met lokale held Sergio Pérez zijn middelvinger op naar de Red Bull-coureur. Lawsons vader, die de coureur wel vaker met beide voeten aan de grond houdt, wees zijn zoon na de race terecht.

Het was een opvallend moment tijdens de Grand Prix van Mexico. Liam Lawson, de potentiële opvolger van Sergio Pérez, stak zijn middelvinger op naar de Mexicaan. De Nieuw-Zeelander verdedigde eerder in de race zijn positie tegen Pérez, en finishte voor de Red Bull-coureur. Lawson gaf zelf aan dat Pérez bij het ontstane gevecht hem bijna van de baan had geduwd, waardoor hij achteraf het gebaar maakte.

LEES OOK: Lawson verklaart middelvinger voor Pérez: ‘Hij gaf me geen ruimte’

In gesprek met Paddy Gower van de Nieuw-Zeelandse TFN-podcast geeft Lawson toe dat het opsteken van zijn middelvinger niet heel handig was. “Mijn vader heeft me de les gelezen, ja, zoals mijn vader door de jaren heen vaak heeft gedaan”, vertelt de 22-jarige Kiwi. “Ik heb het geluk dat ik iemand als mijn vader heb, die een grote rol heeft gespeeld in mijn opvoeding, als persoon maar ook als coureur, die opgroeide en probeerde professioneel te zijn in de sport.”

‘Ik zal ervan leren’

De Nieuw-Zeelandse coureur legt uit hoe zijn vader al vanaf het begin van zijn carrière hem “met beide benen op de grond heeft gehouden.” Lawsons vader was daarom ook niet blij met de actie van zijn zoon tegen Pérez. “Hij was er niet van onder de indruk en ik begrijp heel goed waarom. En natuurlijk, zoals ik al zei, is het niet iets wat ik had moeten doen en ik zal ervan leren”, besluit Lawson.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!