Een opvallend duel tijdens de GP van Mexico: aan de ene kant Sergio Pérez, wiens toekomst bij Red Bull aan een zijden draadje hangt, en aan de andere kant Liam Lawson, zijn beoogde vervanger. Laatstgenoemde wist zijn positie te verdedigen en finishte vóór de Mexicaan. Helaas ging dat niet zonder slag of stoot; Lawson stak zelfs zijn middelvinger op naar Pérez, die hem bijna van de baan zou hebben geduwd.

“Ik gaf hem (Pérez, red.) genoeg ruimte in de vierde bocht,” verklaarde Liam Lawson tegenover Viaplay. “Alleen kwam hij superlaat op me af, waardoor ik wist dat hij een lunge probeerde te maken. Ik gaf hem wederom genoeg ruimte, maar hij duwde me bijna van de baan. In bocht vijf was het hetzelfde liedje; hij draaide weer naar binnen en gaf me geen ruimte.” Uiteindelijk botsten de twee auto’s op elkaar, al bleef een grote crash uit. Pérez’ RB20 was wel dusdanig beschadigd dat hij geen plaatsen meer kon goedmaken.

“Ik wilde natuurlijk niet bewust een incident veroorzaken,” verdedigde Lawson zichzelf. “Ik had gedacht dat hij genoeg ruimte zou geven in die laatste bocht, maar dat was duidelijk niet het geval.” Door het incident konden beide coureurs een kans op punten wel vergeten. Toen Lawson zijn Mexicaanse rivaal later inhaalde op het rechte stuk, toonde hij zich zichtbaar geïrriteerd; de Visa RB-coureur stak zijn middelvinger op.

“Ik was op dat moment wel een beetje overstuur,” legde Lawson uit. “Hij had me al een halve ronde geblokkeerd – hij probeerde duidelijk mijn race te verpesten.” De 22-jarige coureur bood zijn excuses aan voor het vergrijp. “Dat had ik achteraf beter niet moeten doen, dus daar wil ik me voor verontschuldigen. Het was in het moment, maar dat is natuurlijk geen excuus.”

