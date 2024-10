Sergio Pérez kreeg het tijdens zijn thuisrace in Mexico aan de stok met Visa RB-coureur Liam Lawson. Een interessant duel, mede omdat de jonge Nieuw-Zeelander een van de kanshebbers is om Pérez volgend jaar te vervangen bij Red Bull. Na een fel gevecht wist Lawson zijn positie te behouden. Pérez reageerde achteraf verbolgen: “Hij mag zich wel iets nederiger opstellen.”

Na wat duw-en-trekwerk moest Sergio Pérez, die afgezien van drie uitvallers als laatste finishte, Liam Lawson voor zich dulden. De Mexicaan daagde de Visa RB-coureur uit op de baan, maar moest dat bekopen met een kapotte sidepod. “Ik denk dat hij een incident had kunnen vermijden, maar hij reed gewoon op me af alsof er geen auto was,” reageerde Pérez na de race. “Gelukkig zag ik het op tijd en kon ik een enorme crash voorkomen. Uiteindelijk hebben we allebei schade opgelopen aan onze auto’s,” verzuchtte de thuisheld.

Pérez vindt het opmerkelijk dat Lawson niet bestraft werd voor zijn agressieve rijstijl. “Vorige week deed hij hetzelfde bij Fernando (Alonso, red.), maar hij wordt nergens voor bestraft.” Checo werd gevraagd of hij een goede verstandhouding heeft met de jonge Nieuw-Zeelander. “Ik heb totaal geen relatie met hem,” snauwde de Mexicaan. “Persoonlijk denk ik ook dat hij de verkeerde houding heeft voor de Formule 1. Hij mag zich wel iets nederiger opstellen.”

‘Stapje terugdoen’

“Een tweevoudig wereldkampioen wees hem vorige week op wat hij verkeerd deed,” doelde Pérez op het incident met Fernando Alonso. “Dat heeft hij volledig genegeerd. Natuurlijk ben je hongerig als je net in de Formule 1 komt, maar je moet ook respectvol blijven.” Na de aanvaring met Pérez stak Lawson nota bene zijn middelvinger op naar de Mexicaanse coureur. “Dat getuigt niet van de juiste houding,” aldus Checo. “Hopelijk kan hij een stapje terugdoen en hiervan leren.”

Ten slotte werd hem gevraagd of Lawson bewust de confrontatie opzocht omdat hij aast op een Red Bull-stoeltje. “Hij crashte ook bijna met Fernando (Alonso, red.) en Franco (Colapinto, red.),” antwoordde Pérez. “Ik denk dat hij op dit moment gewoon iedereen van de baan probeert te duwen.” Beide coureurs eindigden in Mexico-Stad buiten de punten, al deed Lawson het beduidend beter dan teamgenoot Yuki Tsunoda. Na een crash in de kwalificatie eindigde de Japanner ook tijdens de race in de muur.

