De buitenlandse pers heeft met veel plezier naar de GP van Mexico gekeken; Carlos Sainz, die als winnaar uit de bus kwam, wordt alom geprezen voor zijn fantastische race. Ondertussen krijgt Max Verstappen, die twee tijdstraffen van tien seconden ontving, de volle laag. Hij eindigde als zesde. Met rivaal Lando Norris op de tweede plek is één ding zeker: “De titel is nog lang niet beslist.”

Het Spaanse MARCA was uiteraard lyrisch over Carlos Sainz, de eerste Spaanstalige winnaar op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Sainz behaalde bovendien de vierde zege van zijn carrière en misschien wel zijn laatste, felbegeerde overwinning met Ferrari. “Als Sainz in topvorm is, kan niemand hem verslaan,” schreef de Spaanse journalist van dienst. “Zelfs Max Verstappen niet. Vandaag moest de nerveuze Nederlander werken voor zijn geld. Hij maakte zich steeds bozer, waardoor zijn verlies onvermijdelijk bleek.”

BILD benadrukt vooral dat het kampioenschap weer helemaal open ligt. “De titelstrijd is weer volledig geëscaleerd,” aldus de Duitsers. “Sainz rekende eigenhandig af met Verstappen, die daarna zijn handen vol had aan Lando Norris. De Nederlander gaf niet op, maar twee welverdiende straffen deden hem uiteindelijk de das om. Hij staat nu nog maar zevenenveertig punten voor in het klassement.”

‘Verstappen heeft maling aan de FIA’

De buitenlandse pers vindt over het algemeen dat Verstappen zijn straffen tijdens de GP van Mexico verdiend heeft. Met name in de Britse media, waar de Nederlander maar weinig geliefd is, lijkt men opgelucht dat hij bestraft werd voor zijn manoeuvres. “Verstappen reed alsof hij maling had aan de FIA,” staat er in het raceverslag van The Times. “Hij vocht zich terug naar de zesde plaats nadat hij twee straffen van tien seconden had gekregen.”

“Norris moest meerdere keren uitwijken om een crash te voorkomen; Verstappen reed hem twee keer bijna van de baan,” aldus de Britse krant. De Nederlander was als een honingbij die de drang om te steken niet kon weerstaan, ondanks de fatale gevolgen. Toch zag hij zijn voorsprong in het kampioenschap uiteindelijk slinken tot zevenenveertig punten.”

Tot slot zijn ze in Italië vooral blij dat Ferrari opnieuw met twee auto’s op het podium stond. De Scuderia heeft Red Bull inmiddels ingehaald in het constructeurskampioenschap. Het verschil met McLaren bedraagt nog negenentwintig punten. “Sainz was een echte matador,” schreef La Gazzetta dello Sport. “Met de vierde overwinning van zijn carrière sloot hij een droomweekend af. Het is het tweede succes op rij voor Ferrari, mede dankzij de derde plaats van Charles Leclerc.”

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!