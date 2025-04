De GP Mexico blijft tot en met 2028 op de kalender. Dat maakt de Formule 1 op woensdag bekend. De afgelopen dagen gingen er al veel geruchten rond over een eventuele contractverlening voor de Grand Prix, maar nu is het officieel. Het huidige contract met de organisatie achter de race in Mexico-Stad is met drie jaar verlengd.

De Grand Prix van Mexico-Stad, hoe de race officieel heet, kwam in 2015 terug op de Formule 1-kalender. Voor Max Verstappen vindt de GP plaats op één van zijn succesvolste circuits, want de Nederlander won er vijf keer. Verstappen zegevierde twee keer toen het nog de naam Grand Prix Mexico droeg in 2018 en 2019, en drie keer onder de noemer Grand Prix van Mexico-Stad (in 2021, 2022 en 2023).

‘Unieke sfeer in Mexico-Stad’

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is blij met de contractverlenging van de GP Mexico. “We zijn zeer verheugd te kunnen aankondigen dat de Grand Prix van Mexico-Stad tot en met 2028 deel zal blijven uitmaken van onze kalender”, vertelt de Italiaan in het persbericht. “Formule 1 is energie, passie en emotie. Elk jaar is de unieke sfeer die door onze fans in Mexico-Stad wordt gecreëerd een van de meest ongelooflijke en energieke ervaringen van ons kampioenschap.”

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.