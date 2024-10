Oscar Piastri heeft tijdens het Grand Prix-weekend in Mexico een einde gemaakt aan zijn indrukwekkende kwalificatiereeks. De Australische coureur haalde tot aan de race in Mexico-Stad tijdens elke kwalificatiesessie in 2024 Q3, maar kon dat trucje op het Autódromo Hermanos Rodríguez niet herhalen. Piastri hoopt dat hij niet nog eens zo ver achter in het veld aan een race hoeft te beginnen.

Piastri kwam in Mexico-Stad voor het eerst dit seizoen niet verder dan Q1 tijdens een kwalificatiesessie. De Australiër ging te wijd in bocht twaalf. Omdat hij hierdoor de track limits overschreed, raakte de McLaren-coureur zijn snelle ronde kwijt. Er kwam zo een einde aan een indrukwekkende reeks voor de Australiër. Piastri haalde namelijk al vanaf de Grand Prix van Bahrein wel steeds Q3.

Daarnaast maakte de kwalificatiefout de race op zondag ook alleen maar zwaarder voor de uit Melbourne afkomstige coureur. Piastri kon namelijk niet gelijk bij de start beginnen met het inhalen van de langzamere auto’s achter in het veld. “Je moet een beetje wachten tot alles een beetje uitgespreid is”, legt de Australiër uit aan Auto Action. “Toen het (veld, red.) zich eenmaal verspreidde, kon ik er redelijk snel doorkomen.”

Nieuwe ervaring

Omdat de Australiër in het verdere seizoen wel steeds altijd een startplaats in de top tien bemachtigde, was de race in Mexico-Stad een heel nieuwe ervaring. “Je bent gewoon overgeleverd aan wat de auto’s voor je doen. Hopelijk maken de banden die we in VT2 (in Mexico, red.) hebben getest dat volgend jaar wat makkelijker. Maar hopelijk hoef ik niet weer zo ver naar achteren te starten en kan ik het beter doen”, besluit Piastri.

