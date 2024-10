McLaren-teambaas Andrea Stella is ervan overtuigd dat zijn team pole position had kunnen pakken voor de GP van Mexico. De Italiaan moest echter toekijken hoe Oscar Piastri al in Q1 werd geëlimineerd. Lando Norris haalde wel Q3, maar moest Carlos Sainz en titelrivaal Max Verstappen voor zich dulden. Stella betreurt een aantal kostbare fouten van beide coureurs.

Oscar Piastri start zondag als zeventiende in de GP van Mexico. In Q1 werd zijn eerste ronde ongeldig verklaard wegens het overschrijden van de track limits. De Australiër had geen tijd om nog naar binnen te komen voor verse banden en moest daardoor een nieuwe poging wagen op versleten rubber. Door een gebrek aan grip was hij niet snel genoeg voor de top vijftien en behoorde hij tot de eerste afvallers.

Ook Lando Norris slaagde er niet in zijn MCL38 op pole te zetten. Zijn laatste poging om de snelste tijd te klokken verliep niet vlekkeloos, waardoor hij zondag vanaf de derde startplek moet vertrekken. “Ik zou zeggen dat de auto zeker competitief genoeg was om poleposition te pakken,” zei Andrea Stella na de kwalificatie tegen Sky Sports. “Carlos (Sainz, red.) legde de lat in de laatste sessie gewoon wat hoger.”

‘Kansen laten liggen’

Toch is de teambaas ook kritisch op zijn eigen coureurs. “Kijkend naar de progressie die we in aanloop naar Q3 boekten, had Lando (Norris, red.) op pole kunnen eindigen,” legde Stella uit. “Maar zijn ronden in die laatste sessie waren niet geweldig. Hij maakte een aantal fouten waardoor de banden oververhit raakten.” Norris was zelf ‘tamelijk tevreden’ met zijn optreden op zaterdag.

“We zijn allemaal blij dat de auto goed presteert,” besloot Stella. “Maar tegelijkertijd hebben we ook echt wel wat kansen laten liggen.” McLaren staat nog steeds aan de leiding in het constructeurskampioenschap, maar weet dat Red Bull en zeker ook Ferrari hen nog kunnen inhalen. Met nog vijf Grands Prix op de kalender zullen de Britten moeten zorgen dat ze meer punten pakken dan hun rivalen.

