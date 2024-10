Charles Leclerc maakt zich na een glorieuze overwinning in Austin op voor een ‘moeilijke’ race in Mexico-Stad. In de kwalificatie op zaterdag moest de Ferrari-coureur zijn twee grootste rivalen en teamgenoot Carlos Sainz voor zich dulden. Leclerc verzekerde zichzelf van de vierde tijd, met het besef dat hij ‘er niet goed bij zat’ in Mexico. Zondag zal hij vooral moeten vertrouwen op de racepace van zijn Ferrari.

“Ik was helemaal nergens,” verzuchtte Charles Leclerc na de kwalificatie tegenover Sky Sports. “In de tweede vrije training zat ik er al niet goed bij. Toen ik de auto instapte, voelde het meteen niet goed.” Tijdens de eerste trainingssessie moest de Monegask zijn Ferrari afstaan aan rookie Oliver Bearman, waardoor hij zich minder goed kon voorbereiden op het kwalificatiespektakel. “In de derde vrije training was ik nergens en in de kwalificatie was ik ook nergens,” aldus een pessimistische Leclerc.

“De vierde tijd was het beste wat ik kon doen vandaag,” legde hij uit. Even leek hij teamgenoot Carlos Sainz uit te kunnen dagen voor de snelste tijd, maar een beetje overstuur in de laatste sector kostte hem veel tijd. Geen verrassing voor Leclerc, die erop vertrouwt dat hij zich in de race kan bewijzen. “Het racetempo dat we tijdens de vrije trainingen lieten zien, houdt me op de been,” voegde hij eraan toe. “Al is het niet gemakkelijk om vanaf de vierde plek te starten.”

Racetempo

Meerdere coureurs hebben zich inmiddels beklaagd over het gebrek aan grip op Autódromo Hermanos Rodríguez. Het relatief ‘vuile’ asfalt maakt het moeilijk om een nette ronde te rijden. “Ik heb sowieso wat meer moeite met banen waar weinig grip ligt,” gaf Leclerc toe, verwijzend naar eerdere problemen in Monza. In Italië verzekerde de 27-jarige coureur zich op zondag alsnog van de winst. Uiteraard hoopt hij in Mexico opnieuw te verrassen. “Ik heb alle vertrouwen in ons racetempo,” besloot hij. “Maar dan heb ik wel een goede start nodig.”

Leclerc kan zich troosten met de gedachte dat Ferrari goede papieren heeft voor een nieuwe inhaalslag in het constructeurskampioenschap. McLaren en Red Bull hebben met Oscar Piastri en Sergio Pérez allebei een rijder buiten de top vijftien. De kans is dus groot dat de Scuderia straks de meeste punten scoort en verder klimt in het klassement. Ferrari is Red Bull tot op acht punten genaderd, en McLaren heeft een voorsprong van achtenveertig punten.

