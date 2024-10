Carlos Sainz verzekerde zich zaterdag van pole position op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Na een bloedstollende kwalificatie, waarin meerdere coureurs meedongen naar de snelste tijd, was de Spanjaard de enige die onder de 1 minuut en 16 seconden dook. “Alles onder controle,” reageerde hij achteraf. Het optreden van Sainz vergroot Ferrari’s kansen in het constructeurskampioenschap.

Uit het niets waren daar opeens de Ferrari’s, die in de laatste kwalificatiesessie voor de GP van Mexico de paarse sectoren aan elkaar regen. Charles Leclerc, die vorige week in Austin een één-tweetje voor de Scuderia aanvoerde, maakte een kleine uitschieter in zijn snelste ronde. Hij moest zich tevreden stellen met de vierde tijd. Teamgenoot Carlos Sainz, wiens afscheid bij Ferrari steeds dichterbij komt, reed wel een nette ronde en tekende daarmee voor poleposition.

Constructeurstitel

“Het waren een paar hele mooie rondjes,” blikte een opgeluchte Carlos Sainz terug op zijn kwalificatie. “In Mexico heb ik wel eens het gevoel dat je nooit een perfecte ronde kunt rijden. Het is een ontzettend verraderlijk circuit; normaal glijd je echt alle kanten op. Vandaag had ik gelukkig alles onder controle. Ik was een paar keer echt heel snel, en dat was goed genoeg voor pole.”

“Sinds de GP van de Verenigde Staten zitten we er echt heel goed bij,” vervolgde Sainz. “Onze prioriteit is nu om gewoon zoveel mogelijk punten te scoren.” Ferrari maakt nog kans op de constructeurstitel. De Italianen zijn Red Bull tot op acht punten genaderd, terwijl het verschil met McLaren nog achtenveertig punten bedraagt. Na de kwalificatie voor de GP van Mexico is de Scuderia het enige topteam met twee coureurs in de top tien. Sainz, die nog maar vijf Grands Prix te gaan heeft met Ferrari, gaat uiteraard voor de winst. “Met het oog op het constructeurskampioenschap wil ik sowieso winnen,” besloot hij lachend.

