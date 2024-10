Een ongekend snelle ronde van Carlos Sainz heeft hem pole position voor de GP van Mexico opgeleverd. Achter de Spanjaard van Ferrari noteert Max Verstappen de tweede tijd, voor zijn titelrivaal Lando Norris. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez doet zichzelf en zijn team Red Bull andermaal tekort. De Mexicaan sneuvelt voor eigen publiek al in Q1 van de kwalificatie. Hij begint zondag vanaf P18 aan zijn thuisrace.

Hieronder de kwalificatie voor de GP van Mexico in vogelvlucht:

Q1: Pérez en Piastri blameren zich

Max Verstappen begint goed aan zijn kwalificatie in Mexico, ondanks twee verstoorde vrije trainingen. Hij noteert in zijn eerste snelle run op softs de snelste tijd, in 1.16,998. Daarmee is hij twee tienden sneller dan Lando Norris, maar die heeft in deze fase nog voor de medium compound gekozen. In de slotfase van Q1 draait Norris op softs de zaken om. De McLaren-coureur voert het veld aan met 1.16,505, voor respectievelijk Carlos Sainz en Verstappen.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez tekent op Autódromo Hermanos Rodríguez voor de negatieve uitschieter van de dag. Voor eigen publiek sneuvelt de Red Bull-coureur al in Q1, met de achttiende tijd. Het is voor Pérez, die na afloop klaagt over problemen met het aanremmen, de zoveelste blamage van het seizoen. Ook Oscar Piastri gaat voor de bijl. In een superieure auto komt hij niet verder dan de zeventiende tijd. Pérez sneuvelde dit seizoen al vaker in Q1 dan pakweg Lance Stroll (Aston Martin) en Yuki Tsunoda (Visa RB).

Afvallers Q1: Franco Colapinto,Oscar Piastri, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Guanyu Zhou.

Q2: Crash Tsunoda dupeert Visa RB

Ook in Q2 in de ijle lucht van Mexico-stad overtuigt Norris vanaf het begin. Met driemaal paars komt hij uit op 1.16,303, ruimschoots sneller dan Verstappen (1.16,629), die de rest van het veld aanvoert. Charles Leclerc, vorige week nog winnaar van de Amerikaanse GP in Austin, heeft na de eerste serie snelle runs nog geen tijd achter zijn naam. Oorzaak: track limits.

Norris blijft in de slotfase van Q2 gewoon binnen. Verstappen verbetert zich, maar het gat blijft ruim twee tienden. Achter de drievoudig wereldkampioen van Red Bull volgen de twee Ferrari’s en de twee Mercedessen. Dan komt ineens de rode vlag tevoorschijn vanwege een crash van Tsunoda. Het betekent meteen einde Q2. Voor Visa RB is het extra zuur, omdat zowel Tsunoda als Liam Lawson onderweg leek naar Q3.

Afvallers Q2: Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valttery Bottas.

Q3: Sainz ongenaakbaar naar pole

BAM! Carlos Sainz gaat als een raket in het begin van Q3. Hij komt uit op 1.16,055, met afstand de snelste tijd op dat moment. Door de tijd van Max Verstappen gaat een streep vanwege track limits in bocht 2. Ook de eerste snelle run van Norris is niet goed. Zijn 1.16,937 is goed voor de vijfde tijd, achter Sainz, Leclerc, Russell en Hamilton.

In de slotfase van de kwalificatie heeft Verstappen nog één kans op een ultiem rondje. Hij komt tot een prima 1.16,171, maar tegen Sainz is geen kruit gewassen. Hij verbetert zich nogmaals en duikt zelfs onder de 1.16: 1.15,946! Het volstaat ruimschoots voor pole position! Max Verstappen noteert de tweede tijd (op 0,225 van Sainz), voor Norris.

Top-10: Sainz, Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton, Magnussen, Gasly, Albon en Hülkenberg.

De Grand Prix van Mexico begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen

