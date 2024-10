Lando Norris was naar eigen zeggen ’tamelijk tevreden’ met zijn derde tijd in de kwalificatie voor de GP van Mexico. De McLaren-coureur moest zijn meerdere erkennen in polesitter Carlos Sainz en Max Verstappen.

In het begin van de kwalificatie op Autódromo Hermanos Rodríguez zag het er aanvankelijk nog goed uit voor Norris, die op weg leek naar zijn zevende pole van het seizoen. Zover kwam het echter niet. “Ik vond vrij snel de limiet van de auto, waardoor we er goed uitzagen. Maar ik had problemen om er in de laatste twee rondjes in Q3 nog meer uit te halen”, berustte Norris in zijn lot.

Volgens de Brit geldt Sainz als de favoriet voor de zege zondag. “Ferrari en met name Carlos is het hele weekend al snel en Ferrari heeft de afgelopen races al bewezen dat het met zowel de kwalificatiesnelheid als de racesnelheid wel goed zit.”

Overigens deed Norris het veel beter dan zijn Australische teamgenoot Oscar Piastri, die al in Q1 sneuvelde. Piastri start zondagavond vanaf P17.

