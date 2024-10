Christian Horner heeft laten weten dat Red Bull openstaat voor een samenwerking met Daniel Ricciardo, ondanks het feit dat zijn racecarrière bij Visa RB ten einde is gekomen. Dit biedt mogelijkheden voor de Australiër om een nieuw hoofdstuk in zijn carrière te beginnen.

Een nieuw hoofdstuk

Na zijn laatste race in Singapore heeft Ricciardo besloten om een stap terug te nemen en na te denken over zijn toekomst. Hoewel zijn plek is overgenomen door Liam Lawson, blijft de verbinding met Red Bull intact. Horner heeft aangegeven dat het mogelijk is dat Ricciardo als ambassadeur aan de slag gaat, bijvoorbeeld bij marketing- en promotionele evenementen, vergelijkbaar met de rol die David Coulthard nog steeds vervult. “Daniel is altijd welkom om zich bij ons aan te sluiten in welke rol hij ook kiest. Met zijn enorme populariteit in de sport zou het geweldig zijn als hij in de toekomst iets voor ons kan betekenen,” vertelt Horner.

Een nieuwe uitdaging in Supercars?

Ondertussen heeft Ricciardo ook de optie om zijn racecarrière voort te zetten in de Supercars, een gerenommeerde autosportserie in Australië. Shane Howard, de baas van de Supercars, heeft duidelijk gemaakt dat ze Ricciardo met open armen zouden verwelkomen. “Stel je voor dat hij deelneemt aan een straatrace in Perth of racet tijdens Bathurst. Dat zou fantastisch zijn,” stelt Howard. Howard is van plan om op een geschikt moment contact op te nemen met het management van Ricciardo om de mogelijkheden te bespreken.

Echter is Ricciardo zelf voorzichtig met een eventuele overstap naar andere raceklassen. Hij heeft aangegeven dat hij zich afvraagt of hij de voldoening kan vinden in andere series na zijn ervaringen in de Formule 1. “Ik hou van NASCAR en andere motorsporten, maar ik vraag me af of ik datzelfde gevoel kan krijgen als in de Formule 1,” aldus Ricciardo.

