Liam Lawson heeft in de Verenigde Staten een sterke indruk achtergelaten tijdens de Grand Prix. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft dan ook vol lof gesproken over zijn prestatie. De Nieuw-Zeelander, die vorig jaar voor het laatst een officiële race heeft gereden, is knap als negende geëindigd en heeft daarmee belangrijke punten gescoord voor Visa RB.

Sterke terugkeer in de Formule 1

Voor Lawson was dit zijn eerste Formule 1-race sinds Qatar vorig jaar. De race in Austin leek vooraf een grote uitdaging, mede door een motorstraf die hem dwong om achteraan te starten. Desondanks heeft Lawson zelfvertrouwen uitgestraald, zeker na een sterke kwalificatie waarin hij in Q1 de derde tijd heeft neergezet. Uiteindelijk was vooraf al bekend dat Lawson achteraan zou moeten starten, dus heeft hij in Q2 geen tijd neergezet. “Het is frustrerend dat we vanwege de straf zo ver achteraan moesten starten, vooral omdat de auto zo sterk was in Q1,” verklaarde hij.

Mooie inhaalacties

Ondanks zijn startplek als negentiende heeft Lawson met consistente snelheid en slimme inhaalacties de nodige plekken goedgemaakt. De Nieuw-Zeelander is als negende gefinisht en heeft daarmee twee waardevolle punten voor Visa RB gescoord. Horner is zeer onder de indruk van de volwassen aanpak van Lawson en spreekt vol lof over zijn prestatie. “Ondanks de druk heeft Liam zijn hoofd koel gehouden en een indrukwekkende race afgeleverd. Hij heeft zich gedragen als een veteraan! Van 19e naar het scoren van punten met mooie inhaalacties. Hij kan zeker trots zijn op wat hij heeft bereikt”, aldus Horner.

