Staat Liam Lawson na een goede rentree tijdens het Grand Prix-weekend in Austin in de startblokken om Sergio Pérez te vervangen? Red Bull-adviseur Helmut Marko is in ieder geval erg blij met het ‘vlekkeloze’ weekend van de Nieuw-Zeelander. Pérez wordt ondertussen gewaarschuwd dat hij hetzelfde lot als Daniel Ricciardo kan ondergaan.

Sergio Pérez kon wederom geen indruk maken op het Circuit of the Americas. De Mexicaan kwalificeerde op de zaterdag slechts als tiende, en maakte drie plekken goed tijdens de race op de zondag. Tijdens de sprintrace ging het niet veel beter. Liam Lawson, de vervanger van Daniel Ricciardo, maakte tijdens zijn rentree wel indruk, door meteen meer punten te pakken dan Ricciardo en teamgenoot Yuki Tsunoda deden sinds de zomerstop. De toekomst van de Red Bull-coureur bij de renstal wordt daarom weer in twijfel getrokken.

LEES OOK: Marko lyrisch over Verstappen: ‘Hij heeft als een kampioen gereden’

“Pérez heeft een contract voor 2025”, vertelt adviseur Helmut Marko aan Sky Deutschland. “Als hij presteert, zal dat niet in twijfel worden getrokken. Maar Formule 1 is een competitieve sport en daarom werd Daniel Ricciardo ook vervangen.”

Tijdens het Grand Prix-weekend in Austin, waar ook een sprintrace plaatsvond, stelde Pérez in ieder geval nog teleur. “Checo heeft één plaats goedgemaakt”, zei Marko na de sprintrace in Austin. “Dat is niet echt wat we hadden verwacht. Het gat naar Max was ook vrij groot qua rondetijd.”

Lawson even goed als Tsunoda

Visa RB-coureurs Tsunoda en Lawson vielen in vergelijking met Pérez wel op een goede manier op. “Yuki vocht echt goed tegen de Haas-coureurs, maar uiteindelijk had hij geen schijn van kans, omdat zij veel sneller waren op de rechte stukken”, aldus Marko. “(Lawson, red.) was even goed als Tsunoda of zelfs sneller. Hij had een probleem met de track limits, maar zijn prestaties waren vlekkeloos, zeker als je bedenkt dat het zijn eerste keer is op dit circuit. Het is ook de eerste keer in lange tijd dat (Lawson, red.) weer in de auto zit.”

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine