Volgens Helmut Marko gloort de vierde wereldtitel van Max Verstappen na de derde plaats in de Amerikaanse GP, waar hij zijn voorsprong in het WK op Lando Norris met vijf punten vergroot. “Max is nu eenmaal Max.”

Er is na afloop van de race direct topoverleg. Red Bulls adviseur Helmut Marko praat even bij met Peter Bayer, de operationeel directeur van zusterteam VISA RB. Het gesprek van onderwerp laat zich raden: de puike voorstelling van Liam Lawson, de vervanger van Daniel Ricciardo. De Nieuw-Zeelander scoort twee WK-punten en neemt in het voorbijgaan de complimenten van Marko gretig in ontvangst.

Complimenten heeft de Oostenrijker ook voor zijn Nederlandse oogappel, Max Verstappen. Marko heeft in Texas drie dagen lang vintage Verstappen gezien, erkent hij. “Hij bestuurde de lastige auto optimaal”, meent Red Bulls adviseur. “We hadden problemen op de medium en harde band, niet de snelheid van de sprintrace. Het was ongelofelijk wat Max onder grote druk en met versleten banden liet zien.”

Daarmee doelt de Oostenrijker op de verdedigingslinie die Verstappen in de slotfase optrekt. Rondenlang slaagt Norris, zijn enige rivaal in de titelstrijd, er niet in hem voorbij te steken. Dat gebeurt pas in de slotfase, maar ten koste van een tijdstraf (vijf seconden) waardoor Verstappen alsnog als derde finisht. “Iedereen weet dat Max een zware tegenstander is die je moeilijk voorbij komt”, gniffelt Marko. “Hij heeft als een kampioen gereden.”

Niet alleen over het defensieve werk is Marko te spreken. Minstens zo indrukwekkend vindt hij de startmanoeuvre, waarbij Verstappen een klein gat aan de binnenkant vindt om Norris (vertrokken van pole position) te verschalken. “Perfect binnen de regels”, stelt Marko. “Ik begrijp niet waarom Lando daarover klaagde. Er was ruimte. En Max is nu eenmaal Max: hij pakt wat hij pakken kan.”

Verstappen vergroot in het Amerikaanse sprintweekend de marge met Norris in het WK met vijf punten. “Dit is een keerpunt”, gelooft Marko. “Absoluut. In Bakoe hebben we met de verbetering van de auto de eerste stap gezet, in Singapore de tweede en hier weer eentje. Zeker wat kwalificeren betreft, al was het in de race wat minder. De wereldtitel is wat we willen, het belangrijkste doel. Daartoe hebben we hier een grote stap gezet. Max heeft laten zien dat hij de beste is. Hij zal natuurlijk nog meer races willen winnen, maar uiteindelijk telt alleen de titel.”

