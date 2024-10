Liam Lawson kende dit weekend een spectaculaire rentree in de Formule 1. Na vijf invalbeurten in 2023 nam hij in Austin definitief het tweede Visa RB-stoeltje over van Daniel Ricciardo. Ondanks een flinke gridstraf eindigde de jonge Nieuw-Zeelander direct in de punten; hij reed van de negentiende naar de negende plaats. “Dat had ik nooit verwacht”, reageerde hij trots.

“Ik denk dat we een grote stap hebben gemaakt ten opzichte van de sprintrace”, zei Lawson tegenover Formula1.com. “Al weet je natuurlijk nooit hoe een Grand Prix gaat uitpakken. Toch is het heel positief om te zien dat we zo’n duidelijke stap hebben gezet. Het doel was alleen om de eindstreep te halen en een beetje vertrouwen te kweken in de auto. Ik had nooit verwacht dat ik ook in de top tien zou eindigen.”

LEES OOK: Staat Lawson klaar om Pérez te vervangen? ‘Zijn prestaties waren vlekkeloos’

“Ik heb alle speculaties in aanloop naar dit weekend genegeerd”, zei Lawson over zijn voorbereiding. “Ik wilde me gewoon focussen op racen. Deze laatste Grands Prix zijn heel belangrijk voor mij, dat weet ik maar al te goed. Ik wil volgend jaar gewoon een stoeltje in de Formule 1, maar daarvoor moet ik me eerst bewijzen.” De Nieuw-Zeelander aast, net als teamgenoot Yuki Tsunoda, op een plekje bij Red Bull.

‘Voel me steeds meer op mijn gemak’

Het afgelopen jaar heeft Liam Lawson vanaf de zijlijn moeten toekijken. Pas na de GP van Singapore kreeg de ex-reservecoureur te horen dat hij een kans zou krijgen bij Visa RB. Hoe verhouden zijn rondjes in de simulator zich tot het echte werk? “Dankzij de monteurs voel ik me steeds meer op mijn gemak in de auto”, aldus Lawson. “We zijn dan ook behoorlijk agressief geweest met de veranderingen die we dit weekend hebben doorgevoerd.”

LEES OOK: Pérez verklaart gat naar Verstappen: ‘Hij had een beter pakket’

“Ik ben het team ontzettend dankbaar voor al hun harde werk”, besloot de 22-jarige coureur. “Ze hebben de afgelopen weken echt overuren gedraaid om het me naar de zin te maken. Dat het dan zo goed uitpakt, is altijd een fijn gevoel.”

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!