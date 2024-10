Sergio Pérez kwam tijdens de GP van de Verenigde Staten als zevende over de streep. De Mexicaan had zich aanvankelijk als tiende gekwalificeerd, ver achter teamgenoot Max Verstappen, die zaterdag de tweede tijd klokte. Het is de zoveelste keer dat Pérez punten laat liggen ten opzichte van Verstappen, al beweert Checo dat hij in Austin over een zwakkere auto beschikte.

Red Bull introduceerde op het Circuit of the Americas een aantal nieuwe upgrades op de RB20. Volgens Sergio Pérez zijn die nieuwe onderdelen echter niet gelijk verdeeld; de auto van Verstappen zou aanzienlijk beter zijn geweest dan die van hem. “We hadden niet hetzelfde pakket”, zei de 34-jarige coureur tegen Sky Sports. “Ik weet niet wat de verschillen precies waren, maar ik weet wel dat de auto’s heel ver uit elkaar lagen.”

“We hadden het sowieso moeilijk dit weekend,” vervolgde Checo. “Niets verliep echt vlekkeloos. Dankzij een goede set-up hebben we wel iets van vooruitgang geboekt, maar het tempo lag vrij laag. Dat zullen we nog eens goed moeten analyseren.” Pérez legde uit dat Verstappen beschikte over een nieuwe vloerrand en een geüpgradede motorkap. Die wijzigingen ontbraken op zijn eigen RB20. Het is nog onduidelijk of hij tijdens de aanstaande GP van Mexico wel nieuwe onderdelen krijgt.

Constructeurskampioenschap

We weten het nog niet,” reageerde hij. “We hebben op dit moment niet veel onderdelen meer. Daarbij moeten we deze vloerspecificatie eerst nog wat beter begrijpen. Vandaar dat we misschien beter kunnen wachten, alvorens mijn auto ook te upgraden. Voor nu is het gewoon belangrijk dat ik mijn best blijf doen voor het team.”

Pérez staat met 150 punten op de achtste plaats in het coureurskampioenschap. Zijn Nederlandse teamgenoot, die de koppositie met hand en tand verdedigt, heeft met 354 punten ruim het dubbele. Een aanzienlijk verschil, dat ook in het constructeurskampioenschap pijnlijk duidelijk wordt. Terwijl McLaren steeds verder uitloopt, komt Ferrari steeds dichterbij — de Italianen zijn Red Bull tot op acht punten genaderd.

