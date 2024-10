Voor de organisator van de race in Austin wordt het Grand Prix-weekend achteraf nog een duur grapje. De organisatie achter de GP Verenigde Staten moet een half miljoen euro aan boete betalen, nadat fans tijdens de cool-down lap van de coureurs het circuit betraden. Het goede nieuws is wel dat zeventig procent van het bedrag pas eind 2026 op de rekening van de FIA hoeft te staan.

De twee Ferrari’s en Max Verstappen waren nog niet eens op hun aangewezen plek voor de podiumceremonie geparkeerd, of de aanwezige fans op het Circuit of the Americas stonden al op de baan. Volgens de stewards beklommen “een grote groep toeschouwers, naar schatting ongeveer tweehonderd mensen, op de tribune langs het rechte stuk van de pitstraat, een klein hek en vielen ongeveer twee meter op de grond tussen de tribune en de omheining voor puin van de baan.”

Auto’s nog op de baan

“Vervolgens kropen ze onder de puinomheining door en klommen over de muur langs de baan, ongeveer een meter hoog, waarna ze samenkwamen op het rechte stuk”, vervolgt de officiële verklaring. “Dit gebeurde allemaal terwijl de deelnemende auto’s nog op de baan waren om hun afkoelronde te voltooien na het zwaaien van de finishvlag.”

Het was de eerste keer dat zo’n incident zich voordeed op COTA. Mede hierdoor hoeft het bedrijf pas in 2026 het merendeel van de boete over te maken. Het is echter niet de eerste keer dat de organisator van een Grand Prix een tik op de vingers krijgt voor het niet handhaven van de controle over de menigte. Eerder dit jaar kreeg de organisatie achter de Canadese Grand Prix nog een berisping.

