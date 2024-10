Esteban Ocon heeft zijn excuses aangeboden aan Franco Colapinto. De Alpine-coureur kwam tijdens de GP van de Verenigde Staten op het laatste moment naar binnen voor een setje nieuwe banden. Op vers rubber klokte hij de snelste tijd van de dag en stal zo het extra punt voor de snelste raceronde van zijn Argentijnse concurrent. Volgens Ocon had Colapinto dat punt eigenlijk verdiend.

“Onze race werd al in de eerste ronde al gecompromitteerd”, schreef Esteban Ocon maandag op sociale media. “Ik werd van achteren geraakt en kon daarna eigenlijk niet veel meer betekenen. Ik heb nog wat posities teruggewonnen, maar na de start kon ik niet veel meer doen.” De Fransman kwam uiteindelijk als achttiende over de streep.

‘Sorry Franco’

Ocon claimde op het nippertje nog de snelste raceronde. Een late pitstop verzekerde hem van de snelste tijd van de dag, al leverde dat geen extra WK-punten op; daarvoor had hij in de top tien moeten finishen. Ocon verontschuldigde zich daarom bij Franco Colapinto, die eerder de snelste raceronde had gereden en daar met zijn tiende plek wel een bonuspuntje voor had gekregen.

“Sorry, Franco (Colapinto, red.)”, schreef Ocon. “Jij had het meer verdiend.” De 21-jarige Colapinto, die eerder al ‘de Argentijnse Max Verstappen‘ werd genoemd, reed in Austin voor de tweede keer in de punten. Ook teamgenoot Alexander Albon liet hij ver achter zich. Experts zijn steeds meer onder de indruk van de Williams-rookie, die nog altijd geen stoeltje heeft bemachtigd voor 2025.

