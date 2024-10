Lando Norris bekent schuld en neemt zijn verantwoordelijkheid door toe te geven dat hij zelf de oorzaak is geweest voor het gevecht met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Brit heeft zichzelf al op de eerste ronde in de problemen gebracht.

Verstappen grijpt zijn kans in bocht 1

In de openingsronde van de race is Verstappen in bocht 1 agressief aan de binnenkant gedoken van Norris, wat beide coureurs van de lijn heeft gedwongen. Hierdoor heeft Charles Leclerc de kans gekregen om de leiding over te nemen. Hoewel Verstappen met zijn gewaagde actie de nodige kritiek had kunnen krijgen, hebben de stewards het incident door de vingers gezien omdat het in de eerste ronde heeft plaatsgevonden.

Later in de race is het duo elkaar opnieuw tegengekomen toen Norris aan het vechten was voor de laatste podiumplek. Verstappen heeft Norris wederom wijd gedrukt, en ondanks dat beide coureurs naast de baan zijn beland, heeft de McLaren-coureur een tijdstraf gekregen voor het verlaten van de baan en het behalen van voordeel.

Norris neemt verantwoordelijkheid

Ondanks de controversie na de race, bekent Norris schuld dat hij de situatie had kunnen voorkomen door beter te verdedigen in de openingsfase. “In bocht 1 maakte ik een fout en dat zette de toon voor de rest van het gevecht,” vertelt de Brit. “Als ik beter had verdedigd en niet als een ‘muppet’ had gereden, had ik de leiding kunnen behouden en zouden we deze discussie nu niet hoeven te voeren.”

Norris heeft erkend dat hij in de slotfase van de race misschien wat beter werk had kunnen leveren, maar heeft uiteindelijk wel van het duel genoten. “Het was een goed gevecht, hoewel we er niet als winnaar uitkwamen omdat ik niet scherp genoeg was.”

Respect voor Verstappen

Ondanks de intense strijd heeft Norris ook lof voor zijn rivaal. “Max heeft het uitstekend gedaan. Wat we doen is ontzettend lastig, vooral als je naast elkaar rijdt en probeert in te schatten waar je moet remmen. De banden zijn versleten, je rijdt sneller dankzij de batterij, en er zijn veel factoren zoals vuil op de baan en hobbels die het moeilijk maken. Ik respecteer het gevecht dat we hadden, het was hard maar wel eerlijk,” aldus Norris.

