McLaren-teambaas Andrea Stella snapt niet dat Max Verstappen steeds maar met zijn controversiële manier van verdedigen wegkomt. De Italiaan doet deze uitspraken na de race in Austin, waarin Verstappen en Norris samen de baan afgingen tijdens een inhaalactie van de Brit. Volgens Stella is het niet de eerste keer dat de drievoudig wereldkampioen op deze manier verdedigt.

Norris en Verstappen streden in de slotfase van de Grand Prix van de Verenigde Staten op het scherpst van de snede met elkaar. Even leek de McLaren-coureur aan het langste eind te trekken, toen hij de Nederlander met een controversiële inhaalactie voorbijging, maar de stewards bestempelde de actie van Norris als onreglementair. De Brit kreeg daarom een vijf seconden-tijdstraf, waardoor Verstappen derde werd. Onterecht, aldus McLaren-teambaas Andrea Stella.

De Italiaan is namelijk van mening dat Verstappens manier van verdedigen ook niet helemaal volgens de regels was. “Als ik een journalist was, dan zou ik wat statistieken zoeken waaruit blijkt hoe vaak Max op deze manier verdedigt”, aldus Stella aan de aanwezige media.

Stella zag zelfs hoe Verstappen in dezelfde race, in bocht één van de openingsronde, een vergelijkbare actie maakte. “We waren enigszins geïrriteerd door de actie in bocht één, want Max wint niet alleen de positie, maar het kostte de Lando ook zijn exit en daardoor meer posities”, legt Stella uit. “Toch begrepen we hier wel dat de stewards de regel hanteerden van de eerste ronde, want je moet ook respect hebben voor de druk waaronder de stewards werken.’’

Brazilië 2021

De Italiaan is zelf alvast in de geschiedenisboeken gedoken, en haalt de Grand Prix van Brazilië in 2021 aan. Verstappen duwde toen Lewis Hamilton van de baan in ronde 48, op het moment dat de Brit een inhaalactie op de Nederlander wilde plaatsen. “Toen miste Verstappen de apex op heel hoge snelheid”, blikt Stella terug. “Als je instuurt op Max, dan heb je een enorme crash. Deze (clash met Norris in Austin, red.) was op veel lagere snelheid, maar het gaat om het feit dat je verdedigt door buiten de baan te gaan. Dat kan niet worden toegestaan.”

