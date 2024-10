Lando Norris legt uit waarom hij de positie niet aan Max Verstappen teruggaf tijdens de slotfase van de Amerikaanse Grand Prix. Volgens de Brit was het juist de Nederlander die hem de positie moest geven, omdat ook Verstappen van de baan afging. Norris trekt daarom het oordeel van de stewards in twijfel, al denkt hij niet dat een hogere finishplaats nog haalbaar was.

Het gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen in de slotfase van de Grand Prix in Austin voerde de boventoon tijdens de Amerikaanse race. De strijd tussen de twee titelkanshebbers eindigde uiteindelijk in het voordeel van de Nederlander, dankzij een tijdstraf van vijf seconden voor de McLaren-coureur. Norris kreeg de straf, omdat hij Verstappen naast de baan had ingehaald en de positie vervolgens niet teruggaf.

“Ik gaf de positie niet terug, omdat we dachten dat wij gelijk hadden”, verdedigt Norris zijn actie na de race, tegenover Formula1.com. “Blijkbaar hadden we dat niet (volgens de stewards, red.). Maar ik denk dat we nog steeds gelijk hadden, gezien dat Max ook van de baan afging.” Volgens Norris had Verstappen daardoor juist zijn positie weer aan de McLaren-coureur terug moeten geven. “Maar ik maak de regels niet. Max reed goed, en het was verder een leuk gevecht tussen ons.”

Norris denkt echter niet dat de tijdstraf van de stewards hem uiteindelijk de overwinning heeft gekost. De Ferrari’s waren simpelweg te sterk voor de MCL38, aldus de coureur. “Ik reed niet echt heel erg goed”, vervolgt Norris. “Het was een moeilijke uitdaging, vooral met de banden. Wanneer je op de limiet rijdt en de banden zijn oud en warm, dan is het makkelijker om fouten te maken. Ik reed vandaag niet goed genoeg.”

Ferrari’s een klasse apart

Waren er dan helemaal geen positieve kanten aan het Grand Prix-weekend voor Norris? “De beste positie die we vandaag hadden kunnen pakken, was derde. De Ferrari’s waren een klasse apart vandaag. Ik denk zelf dat als ik in bocht één de leiding had behouden, ik alsnog derde was geworden. Dus als je het zo ziet, finishte ik uiteindelijk maar één positie lager”, zoekt de Brit naar een lichtpuntje. “Maar die ene plaats lager is waarschijnlijk wel van levensbelang in de strijd met Max. Ik ben niet blij met vandaag, we worstelden als team.”

