Max Verstappen moest na de GP van de Verenigde Staten genoegen nemen met de derde plek. In een weinig enerverende race werd de Red Bull-vedette geklopt door beide Ferrari’s. Alleen een verhitte strijd met rivaal Lando Norris zorgde in de slotfase van de wedstrijd voor het nodige vuurwerk. Verstappen, die de McLaren-coureur met behulp van een tijdstraf achter zich wist te houden, hoopt dat het gevecht geen nieuwe rel veroorzaakt.

In aanloop naar de GP in Austin kreeg Red Bull-teambaas Christian Horner het al aan de stok met McLaren-CEO Zak Brown. Laatstgenoemde begon met moddergooien nadat Red Bull verdacht werd van valsspelerij. Een vermeende functie op de RB20 bleek achteraf niet zo ‘illegaal’ als gedacht; een echte straf bleef uit. Horner beet van zich af en veroordeelde het ‘paranoïde’ gedrag van Brown.

De duels tussen Verstappen en Norris tijdens de Grand Prix zorgden opnieuw voor controverse. Met nog een paar ronden te gaan, ging Norris over de witte lijn en haalde hij zijn concurrent in. De Engelsman beweerde dat hij van de baan werd geduwd en dat hij de derde positie eerlijk had gewonnen. Toch kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij alsnog naast het podium greep.

Verstappen: ‘McLaren klaagt veel’

Bij McLaren zullen ze het ongetwijfeld niet eens zijn met de tijdstraf, maar Verstappen zit niet te wachten op nog een ruzie met zijn naaste rivalen. Na de race werd hem tijdens een persconferentie gevraagd of hij begrip had voor Norris’ kant van het verhaal. “Nee, absoluut niet,” reageerde hij. “McLaren klaagt wel meer de laatste tijd, dit is gewoon hoe het is.”

Verstappen berust in de derde plek, wetende dat hij eindelijk weer eens uitloopt in het kampioenschap. “Het was niet onze beste race,” gaf hij toe. “We worstelden nogal met de remmen en de balans van de auto, daardoor wist ik al vrij snel dat we dit niet konden winnen. Desondanks heb ik echt wel genoten van de gevechten met Norris – er zaten een paar leuke duels tussen.” Over het incident waarbij de McLaren-coureur naast de baan belandde, wilde Verstappen kort zijn: “Het is duidelijk, je mag niet inhalen buiten de witte lijnen,” besloot hij.

