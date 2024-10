Red Bull lag de afgelopen dagen onder vuur vanwege een vermeende functie op de RB20; de auto zou in strijd zijn met de reglementen. Een storm in een glas water, zo bleek achteraf. Echter, voor Zak Brown was dit reden genoeg om zijn rivalen af te vallen tijdens een persmoment, waarop Christian Horner fel van zich afbeet. Max Verstappen gaat deze zoveelste ruzie liever uit de weg door MotoGP te kijken!

Tijdens een officiële persconferentie werd Max Verstappen gevraagd naar het laatste geschil tussen zijn teambaas en de CEO van McLaren. “Het interesseert me echt niets,” verzuchtte hij. Over het vermeende onderdeel op zijn RB20 kon hij ook kort zijn. “We gebruikten het gewoon als een hulpmiddel om de rijhoogte sneller aan te passen.” Zijn concurrenten vreesden dat Red Bull de rijhoogte kon aanpassen tussen kwalificaties en races, iets wat normaliter streng verboden is.

Verstappen wil benadrukken dat de ruzie tussen Horner en Brown weinig met Red Bull of McLaren te maken heeft. “Het was niet echt McLaren dat er een probleem van maakte, het was meer Zak (Brown, red.),” aldus de Limburger. “Hij mag Christian (Horner, red.) niet en vice versa. Zo is het nu eenmaal. Dat is verder ook niet mijn probleem, het kan me weinig schelen. Ik zie het wel voorbijkomen en ik lees er wel het een en ander over. Maar om eerlijk te zijn kijk ik liever MotoGP of duik ik achter mijn simulator”, besloot Verstappen.

