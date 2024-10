Weer pole position, weer een kans om dichter bij Max Verstappen te komen in de titelstrijd: gelooft Lando Norris er nog in of wordt de druk hem in de Verenigde Staten misschien wel teveel? De coureur van McLaren heeft zondag de kans om zijn critici de mond te snoeren, maar Max Verstappen is dit weekend ouderwets snel. De Nederlander ruikt bloed en jaagt op zijn eerste GP-overwinning sinds juni in Spanje. Of komt er toch een lachende derde in Austin? Een preview, met drie zaken waar je op moet letten.

1. Norris onder druk

Er was een tijd waarin Lando Norris tamelijk ongedwongen kon jagen op succes in de Formule 1. Een pole hier, een zege daar; het was goed toeven voor de Engelsman. Maar nu hij door de rappe McLaren ineens meedoet om de titel, telt elk resultaat. Dat zorgt voor toegenomen druk. Meer dan eens liet hij zien daar goed tegen te kunnen, maar toch sluipen er ook foutjes in zijn optredens. Hoe gaat het in de race op zondag?

Zo is er de pole position. Fijn natuurlijk, iedereen wil graag vanaf P1 vertrekken. Maar Norris weet ook dat hij vanaf pole vaker de koppositie verloor in de openingsfase dan dat hij die behield. Dat mag hem nu niet weer overkomen, want achter hem staat een gretige Verstappen. Bovendien is de RB20 eindelijk weer snel. “Het voelde als vanouds”, aldus de Nederlander zaterdag na de zege in de sprintrace. Reken maar dat hij Norris, zoals vaker dit seizoen, hoopt te verschalken bij de start.

Dan is er de titelstrijd. Of Norris er echt in gelooft, weet alleen hij. Maar als de Brit wat wil, moet hij een goed resultaat boeken om zo in te lopen op Verstappen. Foutjes kan hij zich niet veroorloven. En zeker niet gezien het feit dat hij zaterdag slechts derde werd en de Nederlander juist de voorsprong vergrootte. Het verschil voor aanvang van de race in Austin is nu 54 punten.

Tot slot is er in de startopstelling de druk van anderen. Want het gevaar is dat Norris zich blindstaart op Verstappen. Vlak echter de beide Ferrari’s niet uit: ze ogen razendsnel. “Het ziet er voor de wedstrijd op zondag goed uit”, waarschuwde Carlos Sainz al na zowel de sprintrace als de kwalificatie. Norris is een gewaarschuwd mens, want hij moest zijn oud-teamgenoot zaterdag in die sprintrace ook al voor zich dulden.

2. Verstappen als vanouds

Aan wil, motivatie, inzet en pure snelheid bij Max Verstappen geen gebrek, ook niet nadat de klad erin kwam bij Red Bull dit seizoen. De drievoudig wereldkampioen hield zijn hoofd koel en bleef geloven in zichzelf en het oplossende vermogen van het team met betrekking tot de problemen met de RB20. Van een auto waar de afgelopen maanden geen land mee te bezeilen viel, is de bolide nu weer ouderwets snel. Althans, in combinatie met Verstappen.

De Nederlander toont zich al het hele weekend rap in Austin en heeft daarmee de druk op Norris opgevoerd. Hij liet zich zaterdag in de sprintrace weer eens het zoet der victorie smaken en hoopt zondag ook op winst in de Grand Prix. De laatste keer dat hij een race won op zondag was medio juni in Spanje. Maar het vertrouwen is groot. “We starten op de voorste rij, de veranderingen aan de auto werken.” Relaxed, zegevierend in de sprintrace, twee puntjes uitgelopen op Norris in het WK én een auto die doet wat hij wil: alle seinen staan op groen voor een goede prestatie.

3. Lachende derde: Ferrari?

Terwijl het vooral – en logischerwijs – veel gaat over Norris versus Verstappen, kan een de Ferrari-coureurs zondag zomaar eens de lachende derde worden in Austin. De scharlakenrode brigade is prima op dreef, zowel Carlos Sainz als teamgenoot Charles Leclerc maakt een snelle en goede indruk. Dat bleek in de sprintrace, hoewel het duo door ferme onderlinge duels tijd verloor.

Toch slaagde Sainz er nog in om tweede te worden. En de Spanjaard was tijdens de kwalificatie bezig aan een hele snelle slotrun op het moment dat de sessie tot een abrupt einde kwam. Had pole position erin gezeten? We zullen het nooit weten. Maar hoe het ook zij: vechten om de zege is op voorhand allesbehalve ondenkbaar. Dat blijkt wel uit de data van de racepace.

Overzicht verwachte racepace:

Illustratie: F1.com

