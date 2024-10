De zege die Max Verstappen boekte in de sprintrace in de Verenigde Staten deed hem zichtbaar goed. Glunderend vertelde hij na de overwinning over zijn gevoel in de auto. “Het was als vanouds, heerlijk om te winnen.”

Doordat Lando Norris derde werd, breidde Verstappen met de zege de voorsprong in het WK uit van 52 naar 54 punten. Dat was echter niet eens het belangrijkste voor de Nederlander. Hij put vooral vertrouwen uit het rijgedrag van de auto. “Het is fijn om eindelijk weer te kunnen strijden om de winst, ik kon mijn eigen race rijden en ben blij dat we hebben kunnen winnen. De auto levert.”

Verstappen is op dit moment koning van de sprintraces: van de zestien tot nu toe in de Formule 1 wist de Nederlander er elf te winnen. Daaronder ook alle wedstrijden van dit seizoen. Het biedt vertrouwen voor later op de avond, om middernacht Nederlandse tijd begint de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Of de Nederlander met de RB20 ook daarin als eerste kan eindigen, is de vraag. “Ferrari ziet er ook erg sterk uit”, constateerde Verstappen na afloop van de sprintrace.

