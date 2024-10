Max Verstappen heeft zaterdag op overtuigende wijze de sprintrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Hij ziet in de negentien ronden tellende race Lando Norris slechts als derde eindigen. Daardoor loopt de Nederlander, die eindelijk het lek boven heeft in de Red Bull, twee punten uit in de titelstrijd. Hoe kwam het zover? De sprintrace in vogelvlucht:

RONDE 1/19: Verstappen kent een goede start, maar titelconcurrent Norris kent een nog betere. De Brit gaat van P4 naar P2. Incidenten zijn er niet, het hele veld komt zonder kleerscheuren door de openingsronde.

RONDE 4/19: Norris nadert Verstappen aanvankelijk tot op een paar tienden, maar de Nederlander zorgt er daarna voor dat de Brit weer buiten de DRS-marge belandt.. Achter het duo zijn Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz al sinds de openingsronde in een felle strijd verwikkeld met… elkaar. George Russell rijdt daarvoor, op P3, en profiteert.

RONDE 9/19: Verstappen rijdt langzaam maar zeker weg bij de rest, ook omdat Norris inmiddels aangevallen wordt door Russell. De coureur van McLaren houdt echter stand, waarna Russell op zijn beurt de beide Ferrari’s aan zich voorbij moet laten: eerst Sainz, daarna Leclerc.

RONDE 13/19: Terwijl de voorsprong van Verstappen schommelt tussen de één en anderhalve seconde, is teamgenoot Sergio Pérez in een schitterend gevecht verwikkeld met Yuki Tsunoda. De Mexicaan wint, klimt naar P9. Oscar Piastri, slechts als zeventiende gestart, mengt zich ook in de strijd. In de top-8 (goed voor punten) handhaven beide Haas-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg zich vooralsnog knap.

RONDE 15/19: Het verschil tussen Verstappen en Norris is inmiddels opgelopen tot ruim twee seconden. Niets lijkt een overwinning voor de Nederlander nog in de weg te staan. De strijd om plek drie is nog wel spannend: die gaat tussen Sainz en Leclerc.

RONDE 19/19: Norris gooit de tweede plek weg: hij gaat bij het verdedigen ten opzichte van Sainz de fout in, daardoor verliest hij een positie. Verstappen komt als eerste over de finish en loopt daardoor twee punten uit op de Britse achtervolger. Die houdt met pijn en moeite nog Leclerc achter zich en wordt derde. Het verschil tussen Verstappen en Norris in de WK-stand bedraagt na de sprintrace in de Verenigde Staten daardoor 54 punten.

