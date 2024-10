Lando Norris weet dat hij nu elke race maximaal moet scoren wil hij kans maken op de wereldtitel. Dat Max Verstappen er met de winst vandoor gaat in de sprintrace in Austin en hij zelf genoegen moet nemen met de derde plek, is dan niet waar hij op had gehoopt. “Mijn voorbanden waren er helemaal aan.”

De Brit startte de race als vierde maar werkte zich al rap op naar de tweede positie. Er leek geen vuiltje aan de lucht, tot hij in de slotfase werd belaagd door de oprukkende Ferrari’s. Uiteindelijk moest hij zijn positie opgeven en kwam zelf een podiumplek nog in gevaar.

“Het was een goede race en ik ben blij hoe het eindigde”, blikt Norris na afloop terug. “Ik dacht dat ik de tweede plek kon vasthouden, maar Carlos heeft het goed gedaan. Mijn voorbanden waren er helemaal aan, dus ik kon niet veel meer doen. Kortom, een teleurstellend einde. Maar ik denk niet dat we de snelheid hebben van Max en de Ferrari’s, daarom ben ik tevreden met de derde plek en we hebben een goede hoeveelheid punten gescoord.”

