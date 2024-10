Heb je de sprintrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten gemist? Max Verstappen leidde het veld en kwam na negentien ronden als eerste over de finish. De strijd om plek twee is spannend gebleven tot de laatste ronde. Uiteindelijk was het Carlos Sainz die het gevecht won. Bekijk hier een video met de samenvatting van de sprintrace in Austin.

