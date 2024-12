Max Verstappen heeft zijn pitstop gemaakt. Door het incident in de eerste ronde met Oscar Piastri moest de Nederlander een straf van tien seconden inlossen. Hij uitte, na zijn lange pitstop, nog even zijn gevoel over de boordradio: ‘Stomme idioten’. Bekijk hier een video van de pitstop en luister naar zijn boordradio tijdens de GP van Abu Dhabi 2024.

