Mercedes had Lewis Hamilton graag een ander afscheid gegeven tijdens zijn laatste race voor het team in Abu Dhabi. Dat onthult technisch directeur James Allison. De Brit geeft zelfs eerlijk toe dat hij het 2024-seizoen voor geen goud over zou willen doen, omdat het niet leuk was om toe te kijken hoe andere teams er met de titels vandoor gingen.

Lewis Hamilton heeft in Abu Dhabi zijn laatste race voor Mercedes gereden. De samenwerking tussen de Brit en de Duitse renstal was uiterst succesvol, en leverde Hamilton zelfs zes wereldtitels op. De laatste jaren bij de Mercedes verliepen echter minder soepel voor de meervoudig kampioen, en Hamilton zei zelfs tijdens de laatste races van 2024 er helemaal doorheen te zitten. Ook Mercedes geeft toe dat ze een ander afscheid voor ogen hadden voor de Brit.

“We zouden natuurlijk graag hebben zien dat dit hele seizoen, laat staan de laatste race, meer een sprookjesachtig einde was van een partnerschap dat alle maatstaven in de Formule 1 heeft gezet”, vertelt technisch directeur van Mercedes James Allison in de Race Debrief. “Het zou passend zijn geweest als we op z’n minst op het podium hadden kunnen eindigen, het liefst op de hoogste trede, maar dat mocht niet zo zijn.”

Moeilijk jaar

Hoewel Allison denkt dat het afscheid zelf niet beter had kunnen verlopen, had de Brit liever een stabieler laatste jaar voor Hamilton en het hele Mercedes-team gezien. “Ik zou dit jaar niet graag over willen doen”, is de ingenieur eerlijk. “Het was een achtbaan met enorme teleurstelling aan het begin van het jaar, gevolgd door verbetering. Het algemene beeld van het team is dat het (een jaar, red.) van gemiste kansen was. Zien hoe andere teams kampioenschappen winnen terwijl wij alleen maar kunnen toekijken, is helemaal niet leuk.”

Allison gunt McLaren wel de overwinning in het constructeurskampioenschap, maar hoopt dat het gauw weer zijn team is die er met de wereldtitel vandoor gaat. “Dat is het mooie aan deze sport. Wat er gebeurd is in het verleden, is nu in het verleden. Je krijgt een tweede kans met de volgende auto, de volgende race, het volgende seizoen.”

