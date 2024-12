Na meer dan tien jaar trouwe dienst reed Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi zijn laatste race voor Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen vertrekt in 2025 naar Ferrari, en zo komt er een einde aan één van de meest succesvolle samenwerkingen in de geschiedenis van de koningsklasse. Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit echter nog niet uit dat zijn team ooit nog een keer de Brit zal verwelkomen, nadat Hamiltons Formule 1-carrière erop zit.

Lewis Hamilton rijdt al sinds 2013 voor Mercedes, en dat heeft zowel de Brit als het Duitse team zeker geen windeieren opgeleverd. Hamilton won maar liefst zes keer de coureurstitel in een Mercedes-bolide, terwijl het team in diezelfde tijd acht keer de constructeurstitel pakte. Met het vertrek van de zevenvoudig wereldkampioen naar Ferrari komt er voorlopig een einde aan de samenwerking. Toch zet Toto Wolff de deur nog op een kier voor Hamilton.

“Er is niet zoiets als een einde aan de samenwerking tussen Mercedes en Lewis”, vertelt Wolff in de Beyond the Grid-podcast. “Lewis heeft besloten om iets anders te doen voor het laatste gedeelte van zijn carrière, en ik begrijp dat. Maar hij blijft altijd onderdeel van de familie. En misschien kunnen we ooit, wanneer hij klaar is met racen, samen andere avonturen beleven.”

Singapore 2018

Met zeven wereldtitels op zijn naam heeft Hamilton, samen met Michael Schumacher, nog steeds het record voor de meeste titels stevig in handen. Volgens Wolff liet Hamilton zijn kwaliteiten als coureur het beste zien tijdens zijn poleronde bij de GP Singapore 2018.

“Hij was echt aan het worstelen die week”, herinnert de Mercedes-teambaas zich. De Britse coureur was toen net een samenwerking met modemerk Tommy Hilfiger aangegaan, en moest voorafgaand aan de race in Singapore daarvoor de hele wereld over reizen. “Heel veel mensen vroegen toen aan ons: ‘Waarom tolereer je dat? Een coureur moet zich goed voorbereiden’.”

Tijdens de vrije trainingen op het Marina Bay Street Circuit leek het er nog even op dat de criticasters gelijk zouden krijgen, want het waren toen nog Red Bull en Ferrari die de snelste tijden noteerden. “En toen kwam Lewis en hij reed sneller dan elke andere coureur tijdens die kwalificatieronde”, blikt Wolff trots terug. “Niemand heeft er toen nog iets over gezegd.” Hamilton pakte toen de polepositie met drie tienden voorsprong op nummer twee Max Verstappen, en een dag later de overwinning.

