Lewis Hamilton en Mercedes grepen dit jaar opnieuw naast de titel. De Duitse renstal kon zich maar zelden meten met McLaren, Ferrari en Red Bull. Het team eindigde op de vierde plaats bij de constructeurs, terwijl Hamilton zelf als zevende eindigde. Vanaf 2025 wil de oud-kampioen het daarom bij Ferrari gaan proberen. Hij is verheugd dat zijn allereerste team in de Formule 1 wel succes heeft geboekt.

McLaren verzekerde zich tijdens de GP van Abu Dhabi namelijk van de eerste constructeurstitel sinds 1998. Naaste rivaal Ferrari maakte het nog spannend op Yas Marina, maar Lando Norris slaagde erin om al zijn concurrenten achter zich te houden. Met een verschil van veertien punten kroonden de papaja’s zich tot onbetwiste kampioenen. Hamilton, die zich dit jaar al meerdere keren positief uitliet over de opleving van McLaren, is verheugd dat de titel naar Woking is gegaan.

Hamilton en McLaren

“Gefeliciteerd McLaren,” schreef hij op sociale media. “Ik ben zo blij voor jullie allemaal. Geniet ervan.” Hamilton debuteerde in 2007 bij de Britse renstal. Als rookie greep hij net naast de titel; na een hevige strijd met beide Ferrari-coureurs en teamgenoot Fernando Alonso eindigde hij uiteindelijk als tweede. In het daaropvolgende seizoen werd hij – op het allerlaatste moment – alsnog kampioen namens McLaren.

LEES OOK: Zak Brown trots op constructeurstitel: ‘Ongekend leiderschap van Andrea Stella’

Later maakte de Britse vedette de overstap naar Mercedes. Toch heeft Hamilton nog steeds nauwe banden met zijn eerste team in de Formule 1. Niet in de laatste plaats omdat Ayrton Senna, zijn grote held, ooit meerdere successen behaalde met McLaren. In aanloop naar de GP van São Paulo mocht Hamilton nog ererondjes rijden in diens iconische MP4/5B.

Lewis Hamilton reed in aanloop naar de GP van São Paulo nog in een McLaren bolide; de MP4/5B van Ayrton Senna (Motorsport Images)

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Het Jaar van Max, de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, ligt nu in de winkel. Met onder andere een exclusief interview met de viervoudig wereldkampioen en een uitgebreid overzicht van zijn seizoen. Het Jaar van Max is ook online te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland).