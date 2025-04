McLaren Racing stopt met hun deelname aan de Formule E. Dat maakt de renstal op vrijdag officieel bekend. De Britten hebben besloten zich na het huidige seizoen uit de raceklasse te trekken, na een ‘strategische analyse van het raceportfolio’. McLaren legt vanaf 2027 de focus op hun teams in de Formule 1, IndyCar en het World Endurance Championship.

McLaren nam in het 2022/2023-seizoen voor het eerst deel aan de Formule E, maar zet er na drie seizoenen een punt achter. Het team benadrukt dat het ’tot de laatste race’ zal blijven vechten voor hun huidige Formule E-coureurs Sam Bird en Taylor Barnard. Barnard schreef eerder dit jaar nog Formule E-geschiedenis door de jongste polesitter ooit te worden.

LEES OOK: McLaren-CEO Zak Brown droomt van Le Mans-deelname met Alonso

“We zijn enorm trots op wat we hebben bereikt in de Formule E en de serie speelt een integrale rol in het algemene autosportlandschap”, zegt CEO Zak Brown. “Maar de tijd is rijp om andere mogelijkheden te verkennen. Mogelijkheden die beter aansluiten bij de algemene strategische richting van McLaren Racing. Waaronder onze deelname in 2027 aan het FIA World Endurance Championship.” De Amerikaan hoopt om gauw een nieuwe eigenaar voor het Formule E-team te kunnen vinden.

Triple Crown

De Britse renstal verlegt met hun exit uit de Formule E de focus naar hun andere raceactiviteiten. McLaren staat namelijk naast de elektrische raceklasse ook in de Formule 1, de IndyCar en vanaf 2027 in het World Endurance Championship. De Britse renstal hoopt zo voor de tweede keer in hun geschiedenis de Triple Crown te kunnen winnen. Een coureur of team wint deze prestigieuze prijs door te zegevieren op de GP Monaco, de Indy500 en de 24 Uur van Le Mans. McLaren is de enige renstal die de Triple Crown als team op hun naam heeft geschreven. Fernando Alonso is van alle huidige Formule 1-coureurs het dichtst bij een Triple Crown. De Spanjaard mist alleen nog de zege van de Indy500.

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.