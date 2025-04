Oude liefde roest niet! McLaren-CEO Zak Brown verklaarde deze week dat, mocht hij onverhoopt Lando Norris of Oscar Piastri moeten vervangen, de deur altijd openstaat voor Carlos Sainz. De Spanjaard reed in 2019 en 2020 al twee seizoenen voor de Britse renstal. Voorlopig beschikken beide McLaren-coureurs over een langdurig contract, maar Brown is nooit vies van een beetje ‘Fantasy Formula 1’.

Zak Brown bezocht woensdag de Laureus Sports Awards in Madrid. De Amerikaan vertegenwoordigde McLaren, dat genomineerd was voor de prestigieuze titel Sportteam van het Jaar. Die eer ging echter naar voetbalclub Real Madrid, dat in 2024 zowel de Spaanse Liga als de UEFA Champions League won. De aanwezige Spaanse media grepen wel hun kans om Brown te vragen naar de rijdersmarkt in de Formule 1. Lando Norris en Oscar Piastri zijn beiden voor langere tijd vastgelegd, maar Brown verklaarde – puur hypothetisch – dat nationale held Carlos Sainz altijd welkom is bij McLaren.

‘Geweldige coureur en goede vriend’

“Als we een plek vrij zouden hebben, zouden we Carlos Sainz uiteraard heroverwegen”, aldus Brown. “Maar momenteel hebben we Lando (Norris, red.) en Oscar (Piastri, red.) nog een aantal jaren in het team. Mocht de situatie echter veranderen en Sainz beschikbaar komen, dan heb ik zijn telefoonnummer in mijn contacten staan,” reageerde hij met een knipoog.

LEES OOK: Verstappen grijpt opnieuw naast prestigieuze award, ook McLaren buiten de prijzen

Sainz verruilde McLaren in 2021 voor Ferrari. Na vier seizoenen werd de Spanjaard dit jaar geslachtofferd ten gunste van Lewis Hamilton. Dat leidde tot enige kritiek, maar Brown legde uit dat zulke beslissingen niet zomaar worden genomen. “Het is niet zo eenvoudig als het lijkt”, aldus Brown over de meest recente transfer van Sainz. “Er spelen veel factoren mee in dergelijke situaties. Lewis Hamilton is nu eenmaal een zevenvoudig wereldkampioen, en het komt niet vaak voor dat je zo’n atleet in je team kunt krijgen. Maar tegelijkertijd hebben wij Carlos altijd als een geweldige coureur ervaren – een geweldige coureur en tevens een goede vriend. Gelukkig was het niet aan mij om die keuze te maken,” besloot hij grijnzend.

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.