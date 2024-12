Het is feest in Woking. Voor het eerst sinds 1998 heeft McLaren de constructeurstitel veroverd, en dat werd bezegeld met een indrukwekkende overwinning van Lando Norris. Terwijl iedereen elkaar feliciteerde, blikte de McLaren-CEO terug op een zenuwslopende race en goed leiderschap van Andrea Stella.

Historisch moment voor McLaren

Met de zege van Norris sloot McLaren het seizoen af als beste constructeur. De laatste keer dat het team deze titel pakte, reden Mika Häkkinen en David Coulthard nog in de iconische zilveren bolides. Een lange droogte werd eindelijk doorbroken, en dat zorgde voor een explosie van vreugde binnen het team. “Dit is een moment waar we jaren naartoe hebben gewerkt,” aldus een jubelende Zak Brown. “Maar zonder Stella, die het team sinds 2023 leidt, was dit niet mogelijk geweest. Zijn technische kennis, leiderschap en vermogen om iedereen maximaal te laten presteren zijn simpelweg ongekend.”

‘Bijna een hartaanval’

De race zelf was allesbehalve rustig. Terwijl Norris vanaf pole position zijn strategie perfect uitvoerde, werd teamgenoot Oscar Piastri al in de eerste ronde geraakt door Max Verstappen waardoor hij achteraan moest aansluiten. Daarmee rustte de volledige druk op de schouders van Norris.

Een cruciaal moment was de enige pitstop van Norris. Met Ferrari op de hielen kon een foutje funest zijn, maar de pitcrew leverde een vlekkeloze stop van 2 seconden af. “Dat was het moment waarop ik bijna een hartaanval kreeg,” grapte Brown. “Het team was foutloos, en Lando reed de race van zijn leven. Maar man, wat waren die twee uren zenuwslopend.”

