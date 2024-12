McLaren kroonde zich tijdens de afgelopen GP van Abu Dhabi tot constructeurskampioen. Het is de eerste titel voor de papaja’s sinds 1998. Nu de festiviteiten achter de rug zijn, richt het team zich op het komende seizoen en de uitdaging om het wereldkampioenschap te verdedigen. Volgens CEO Zak Brown is de Britse renstal bereid de nodige risico’s te nemen met de auto van 2025.

“We gaan met volle kracht het nieuwe jaar in,” reageerde Zak Brown tegenover Autosport. “Ik denk dat we nu in een heel andere mindset zitten, met meer vertrouwen in het team. Daardoor kunnen we allemaal iets moediger zijn bij het ontwikkelen van de auto voor volgend jaar. Onze aanpak is niet simpelweg: ‘Laten we hier en daar wat dingetjes aanpassen.’ De auto is natuurlijk al behoorlijk goed, maar dat weerhoudt ons er niet van om een aantal gedurfde risico’s te nemen.”

LEES OOK: Oscar Piastri wil geen bijrol: ‘Volgend jaar vecht ik voor twee titels’

Brown benadrukte dat McLaren – als regerend wereldkampioen – op een andere manier te werk zal gaan. “Dit jaar was ons doel om mee te doen in de voorhoede,” legde hij uit. “We wilden net zo goed zijn als de rest. Nu is die mentaliteit veranderd. We willen iedereen juist verslaan. We moeten gewoon beter zijn, in plaats van het laten afhangen van het wel of niet maken van fouten. Die instelling is simpelweg niet competitief genoeg.”

Beide kampioenschappen

“Commercieel staan we nu enorm sterk, en we hebben twee geweldige coureurs,” vervolgde de Amerikaan. “Dat is een enorm voordeel. Maar we mogen niet vergeten dat de concurrentie ook erg sterk is. Mercedes, Ferrari, Red Bull – ze dingen allemaal mee naar overwinningen. Net als je denkt dat ze hun competitiviteit hebben verloren, slaan ze keihard terug. Daarom verwacht ik dat er volgend jaar vier teams zullen meestrijden om het kampioenschap.”

Zak Brown verklaarde tot slot dat McLaren ontzettend veel heeft geleerd van het afgelopen jaar. Daarom verwacht hij tijdens de seizoensstart in Australië goed voorbereid aan de start te verschijnen. “We zullen veel beter voorbereid zijn,” zei hij. “Onze mentaliteit is nu compleet anders. We weten dat het volgend jaar verdomd moeilijk gaat worden, maar tegelijkertijd hebben we het vertrouwen dat we beide kampioenschappen kunnen winnen.”

McLaren kroonde zich dit jaar – voor het eerst sinds 1998 – tot wereldkampioen (Motorsport Images)

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!