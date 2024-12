De Grand Prix van Abu Dhabi bood fans een laatste kans om Lewis Hamilton en George Russell zij aan zij te zien strijden in de W15. Het duel tussen de Mercedes-coureurs eindigde in een meesterlijke inhaalactie van Hamilton, waarmee hij de vierde plek pakte in zijn laatste race voor het team. Terwijl Hamilton afscheid nam van zijn Mercedes-tijdperk, was Russell vol lof over zijn teamgenoot.

LEES OOK: Hamilton herenigd met bekroonde Mercedes-bolides: ‘Goede herinneringen’

Hamilton toont klasse in slotronde

Hoewel Russell in de kwalificatie opnieuw sneller was dan Hamilton, wist hij die voorsprong in de race niet vast te houden. Hamilton, die vanaf P16 een indrukwekkende inhaalrace reed, zette een alternatieve strategie perfect om in een sterke eindfase. In de allerlaatste ronde haalde de zevenvoudig wereldkampioen zijn teamgenoot in met een gewaagde actie in bocht 9, om vervolgens in bocht 10 definitief voorbij te steken.

“Hij heeft een geweldige race gereden. Lewis was het hele weekend sneller en verdiende het om voor mij te finishen,” stelde Russell na afloop tegenover F1TV. “Dit was voor mij persoonlijk een van de meest uitdagende weekenden, maar we hebben genoeg goede momenten gehad dit seizoen om dat te compenseren.”

LEES OOK: Emotionele Hamilton blikt terug op laatste race met Mercedes: ‘Nooit meer Hammertime’

‘Een voorbeeld voor iedereen in de sport’

De onderlinge strijd tussen de twee coureurs was door de jaren heen intens, maar altijd met wederzijds respect. Russell sprak vol lof zijn bewondering uit voor zijn teamgenoot: “Lewis is niet alleen een ongelooflijke teamgenoot, maar ook iemand naar wie ik opkeek toen ik nog in de karting en bij de junioren reed. Hij is de grootste coureur aller tijden en een voorbeeld voor iedereen in de sport.”

LEES OOK: Max Verstappen zet streep onder ruzie met Russell: ‘Komt wel weer goed’

Einde van een tijdperk

Na de race kreeg Hamilton de eer om donuts te maken op het rechte stuk, een laatste eerbetoon aan zijn tijd bij Mercedes. Terwijl Hamilton in zijn laatste seizoen met Mercedes twee zeges behaalde, eindigde Russell het jaar net boven hem in het kampioenschap op P6.

De drie jaar samen hebben niet het gehoopte succes gebracht voor Mercedes, maar ze vormen een herinnering aan een samenwerking vol respect en wederzijdse waardering. “Ik wens hem het allerbeste in zijn volgende uitdaging en kijk ernaar uit om opnieuw tegen hem te racen,” aldus Russell.

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!