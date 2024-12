Max Verstappen wil een streep zetten onder zijn ruzie met George Russell. Tijdens de mediadag in aanloop naar de GP van Abu Dhabi barstte er een verbale oorlog uit tussen beide coureurs. Na de gridstraf die Verstappen kreeg in Qatar, was hij helemaal klaar met ‘matennaaier’ Russell. Zaterdag wilde hij de gemoederen echter tot bedaren brengen. “Het komt wel weer goed,” verzekerde hij.

Zaterdag gaven beide Red Bull-coureurs een publiek interview in de fanzone in Abu Dhabi. Tijdens het gesprek kwam de ruzie tussen Max Verstappen en George Russell ook nog even ter sprake. De interviewer vroeg de Nederlandse kampioen welke coureurs hij in zijn team zou willen hebben tijdens een potje paintball. “George Russell,” werd er in het publiek geroepen. “Nee, die moet juist in het andere team,” grapte Verstappen.

“Dat was natuurlijk een geintje,” vervolgde hij serieus. “Natuurlijk hebben we allemaal wel eens ruzie. Ik weet zeker dat we er wel uitkomen, maar tegelijkertijd is het goed om even een kleine pauze in te lassen. Maar ik weet zeker dat we elkaar in Monaco weer zullen zien; het komt allemaal wel goed.” Verstappen zei eerder dat hij en Russell in hun vrije tijd graag samen padellen. Het is te hopen dat er gedurende de kerstvakantie weer wat gezamenlijke kiekjes vanaf de padelbaan worden gedeeld.

