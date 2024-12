Na een sensationeel Formule 1-seizoen leek de rust wedergekeerd toen Max Verstappen in Las Vegas zijn vierde wereldtitel veiligstelde. Toch zorgden hij en collega George Russell op de valreep voor een vleugje extra drama. Na de GP van Qatar brak er namelijk een verbale oorlog uit tussen beiden. Russell beweerde onder andere dat Verstappen zich misdragen had tijdens een meeting met de stewards. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Na de kwalificatie in Qatar werden George Russell en Max Verstappen op het matje geroepen. In een gesprek met de stewards zou de Nederlander zich flink hebben laten gaan. “We gingen naar de stewards,” vertelde Russell deze week tegenover Viaplay. “In de eerste vijf minuten heb ik geen woord gezegd – ze praatten alleen met Max, die al ontzettend boos was en begon te vloeken.” De Red Bull-coureur kreeg later een ongebruikelijke gridstraf van één plaats, waardoor Russell de poleposition erfde.

Tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi werd de vermeende ruzie nog eens uitgebreid besproken. Ook bij Sky Sports – dat in het verleden meermaals werd beticht van gekleurde Britse berichtgeving – namen ze het incident onder de loep. “Het is maar goed dat Verstappen deze eerste trainingssessie overslaat; dat schept wat ruimte tussen hem en George Russell,” grapte commentator David Croft tijdens de uitzending.

‘Onze bronnen beweren anders’

De Brit plaatste vervolgens vraagtekens bij de uitspraken van de Mercedes-coureur. “Russell beweerde dat Verstappen aan het vloeken was in de meeting met de stewards,” zei hij tegen mede-commentator Craig Slater. “Onze bronnen beweren echter dat er helemaal niet is gescholden. Verstappen moet de kans krijgen om hierop te reageren, want de opmerkingen van Russell zijn wel ernstig.”

“Het is interessant om te zien hoe dit zich verder ontwikkelt,” reageerde Slater. “Volgens mijn contacten bij de FIA wordt dit incident niet verder onderzocht. De FIA-voorzitter heeft er wel lucht van gekregen, dus misschien dat hij zich ermee gaat bemoeien. Het kan zijn dat er geen formeel onderzoek komt, maar dat de FIA bemiddelt om de situatie te deëscaleren. Niemand zou verbaasd zijn als Mohammed Ben Sulayem hierin een rol gaat spelen.”

