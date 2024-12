Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet maakten vrijdag bekend dat ze in verwachting zijn van een baby. Het koppel deelde op Instagram dat ze ‘ongelofelijk blij zijn’ met de gezinsuitbreiding. De viervoudig wereldkampioen vertelde later dat hij enorm uitkijkt naar het vaderschap, al heeft hij de afgelopen jaren stiekem al een beetje kunnen oefenen.

De media in Abu Dhabi vroegen Max Verstappen uiteraard naar het heuglijke nieuws. Na alle ophef over de vermeende ruzie met George Russell, was het bericht dat hij en Kelly Piquet een kindje verwachten een aangename verrassing. De afgelopen maanden deden in de roddelpers al geruchten de ronde dat de Braziliaanse zwanger was, maar vrijdag besloot het koppel het nieuws officieel naar buiten te brengen.

‘Bonusvader’

“Ik ben er natuurlijk heel erg blij mee en kijk er enorm naar uit,” reageerde Max Verstappen met een trotse glimlach. “Ik ben al een soort van bonusvader, dus ik ben al wel wat gewend.” De Red Bull-coureur doelde op de vijfjarige dochter van Kelly Piquet, Penelope. Het samengestelde gezin woont samen in Monaco. Op sociale media worden regelmatig fragmenten gedeeld van streams van Max Verstappen waarin Penelope voorbij komt. Eerder dit jaar nodigde de ‘bonusvader’ haar ook uit om te komen kijken bij de GP van Japan.

Verstappen en Piquet hebben sinds oktober 2020 een relatie. Daarvoor was de Braziliaanse dochter van oud-kampioen Nelson Piquet samen met Daniil Kvyat, de vader van Penelope en tevens een voormalig Formule 1-coureur van Red Bull.

