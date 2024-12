Lewis Hamilton reed in de seizoensfinale in Abu Dhabi zijn allerlaatste race met Mercedes. In 2025 verruilt hij de Duitse renstal – na een samenwerking van twaalf jaar – voor Ferrari. Hoewel hij de afgelopen weken al een gebrek aan motivatie liet zien, was de zevenvoudig wereldkampioen na de race zichtbaar geëmotioneerd. Na twaalf jaar komt er toch een einde aan een tijdperk.

“Toen hij (Bonnington, red.) zei dat het ‘Hammertime‘ was, besefte ik me dat dat de laatste keer was dat ik dat zou horen,” vertelde Lewis Hamilton na de race aan Sky Sports. “Toen leek het kwartje pas echt te vallen.” Race-ingenieur Peter Bonnington sprak de inmiddels legendarische woorden ‘it’s Hammertime‘ vaak uit wanneer Hamilton aanzette tijdens een Grand Prix. Bonnington reist echter niet mee naar Ferrari, waardoor dit voor iedereen de laatste keer was dat de iconische leus te horen was.

‘Hele zware race’

“Het was echt een hele zware race,” vervolgde Hamilton. “Natuurlijk had dat alles te maken met mijn slechte kwalificatie.” De 39-jarige coureur kwalificeerde zich zaterdag – naar eigen zeggen door ‘domme pech’ – slechts als zestiende. “Ik had niet zo’n geweldige start als mijn toekomstige teamgenoot (Charles Leclerc, red.). De eerste stint was ontzettend moeilijk, maar ik heb de hoop nooit verloren.” Leclerc reed indrukwekkend van de negentiende plaats naar het podium.

LEES OOK: Column Jeroen Bleekemolen: ‘Overdreven Hamilton-show’

“Ik gaf niet op en bleef pushen,” aldus Hamilton. “Ik dacht bij mezelf: ‘Kom op, we komen er wel.’ En op de andere banden kwam de auto daadwerkelijk tot leven. We moesten zo goed mogelijk finishen – dat had het team na al die jaren wel verdiend.” In de allerlaatste ronde wist Hamilton nog één positie te winnen ten koste van Mercedes-teamgenoot George Russell. Dit leidde tot speculaties; verdedigde Russell zijn positie niet harder om Hamilton een passend afscheidscadeau te geven?

Na de race kreeg Hamiltons auto – na de traditionele donuts op het rechte stuk – een ereplaats naast de top drie. Sommige fans vonden dit wat overdreven, aangezien de Britse coureur niet met pensioen gaat. Toch markeert zijn overstap naar Ferrari het einde van een legendarische samenwerking tussen een Formule 1-team en een coureur. Twaalf seizoenen, vierentachtig overwinningen en zes wereldkampioenschappen spreken voor zich.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!