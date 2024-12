Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: hoe 2025 de schaduw al vooruit werpt, waarom metéén testen met Williams goed is voor Carlos Sainz en hoe het uitlichten van Lewis Hamilton misschien zo gek niet was.

Dat was het dan, een seizoen met 24 races. Vier-en-twintig! Veel, maar het ging eigenlijk nog best snel voorbij. Zonde dat het afgelopen is, maar vóór je het weet is de Formule 1 alweer terug. Afhankelijk van wanneer je deze column leest, duurt het nog maar zo’n tweeënhalve maand. Minder dan tachtig dagen. Valt ook wel weer mee, dus. En voor teams en (sommige) coureurs helemaal. Want in bepaalde gevallen begint het seizoen 2025 ‘gewoon’ alweer op de dinsdag ná Abu Dhabi.

Is dat gek? Voor bijvoorbeeld een Carlos Sainz? Zondag nog op het podium met een prima presterende Ferrari, een paar dagen later ineens rijdend in een dit seizoen weinig indrukwekkende Williams. Het zal even wennen zijn. En toch, voor hem en het team, is het testwerk meteen zeer nuttig. Het geeft zowel de nieuwe coureur als het team de kans om indrukken op te doen, meteen dingen te leren van elkaar. Dus dan is het niet zo’n gekke gedachte vanuit je afscheid bij de één meteen door te gaan met je nieuwe avontuur bij de ander.

Je kunt ook zeggen: neem rust, even lekker op vakantie en kom met nieuwe energie terug. Zoals bijvoorbeeld Max Verstappen dat doet. Voor hem is dat goed. Maar als je naar een nieuw team gaat, is meteen testen best fijn. Vergeet niet dat een nieuw jaar weliswaar op 1 januari begint, maar een nieuw racejaar al na het seizoen dat erop zit. Zelf vond ik het ook altijd fijn om dan nu te testen voor bijvoorbeeld de 24 uur van Daytona. Dan wachtte je niet op het begin van het nieuwe kalenderjaar.

Spannend

En hoewel we nog vaak genoeg vooruit kunnen kijken naar 2025, toch alvast even dit: als je ziet hoe spannend het seizoen 2024 is geëindigd… Dat belooft veel goeds. Ieder team kan en wil wat ‘vinden’, de komende maanden. Maar neem van mij aan dat het nu zo dicht bij elkaar zit dat er echt geen team is dat straks bij de eerste race ineens een halve seconde sneller is dan de rest.

Het wordt dus een spannend jaar. Kijk naar McLaren: terechte kampioen bij de constructeurs, want over het algemeen de snelste auto. Maar ook niet overal. Soms was Mercedes ineens sneller in koelere omstandigheden, was Ferrari goed of stond Max plotseling weer op zoals met de zege in Qatar. Het kan dus alle kanten op in 2025.

Hamilton: einde van een tijdperk

En dat betekent óók de kant van Lewis Hamilton. Ja, ik geef toe: het was overdreven dat hij zo werd uitgelicht na de finish in Abu Dhabi. Alsof-ie ging stoppen. Maar, zeg ik er meteen bij: het is natuurlijk wel een einde van een tijdperk. De combinatie van Mercedes (motor én team) met Hamilton is de succesvolste ooit, meer nog dan Michael Schumacher en Ferrari. Dus het is niet zomaar wat, zo’n vertrek van een zevenvoudig wereldkampioen bij Mercedes.

En wat hij kan bij Ferrari? Daar gaan we vast nog heel vaak op vooruitblikken. Maar zondag zag je met zijn uitstekende race in Abu Dhabi al dat je hem zéker niet moet uitvlakken voor 2025.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!