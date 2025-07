Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zet Lewis Hamilton de toon voor zijn thuispubliek. De Ferrari-coureur snelt naar de rapste tijd en blijft landgenoot Lando Norris nipt voor. Max Verstappen worstelt in Silverstone en komt niet verder dan de tiende stek.

Hoewel er dit weekend de nodige regen wordt verwacht in Silverstone, is het tijdens de eerste vrije training zonnig en droog. Ideale omstandigheden voor McLaren, Red Bull, Aston Martin, Haas, Racing Bulls, Williams en Sauber om de upgrades die ze hebben meegenomen eens goed te testen. Met name Aston Martin heeft behoorlijk wat gewijzigd aan de auto en hoopt hiermee weer wat verder op te klimmen in de rangorde.

Max Verstappen is blij dat hij zich even kan afzonderen in de auto. De Nederlander wordt ook dit weekend het hemd van het lijf gevraagd over zijn eventuele transfer naar Mercedes, maar houdt zijn kaken stijf op elkaar. Manager Raymond Vermeulen heeft zich vandaag uitgelaten over de kwestie en zegt dat ‘in de F1 iedereen met elkaar praat’.

Yuki Tsunoda kan zich ook even afzonderen tijdens deze vrije training, maar dan buiten de cockpit van de RB21. De Japanner staat zijn stoeltje namelijk af aan Red Bull-talent Arvid Lindblad. De Formule 2-coureur wordt zo alvast klaargestoomd voor het grote werk in de toekomst.

“Die jongen moet eens in zijn spiegels kijken”, snauwt Liam Lawson over de boordradio wanneer Lindblad in de openingsfase van de sessie niet genoeg ruimte geeft op de baan. De toon is gezet tussen de coureurs die onder de vleugels van Red Bull vallen. Ook rookie Paul Aron mag wat meters maken in de Formule 1. De reservecoureur van Alpine is uitgeleend aan Sauber en neemt plaats in de bolide van Nico Hülkenberg.

Opvallende verschijning

Na zo’n twintig minuten staan Isack Hadjar en Lawson in de top drie van de tijdenlijst. Dat is bijna net zo opvallend als de speciale livery die ze voor dit weekend hebben meegenomen. Kunstenaar Slawn mocht zich uitleven op de bolides van Racing Bulls en zorgt voor een artistieke look. Ook McLaren heeft een andere kleurstelling voor de Britse Grand Prix. Het team uit Woking grijpt met de chromen kleur terug naar verleden.

Lewis Hamilton reed destijds in de chromen McLaren, maar rijdt nu voor het eerst in het rood in zijn thuisrace. De vraag is hoe succesvol de winnaar van vorig jaar dit weekend is in Engeland en of niet één van de andere Britten er dit jaar met de overwinning vandoor gaat. Want zowel George Russell als Lando Norris azen op de hoogste trede van het erepodium dit weekend.

In het laatste half uur laten de meeste coureurs het zachte rubber onder hun wagens schroeven. Dit betekent ook dat Hadjar en Lawson wat terugzakken en we de usual suspects bovenaan zien. Hamilton zet uiteindelijk de snelste tijd neer, gevolgd voor Norris en Piastri. Verstappen, die tijdens de sessie klaagt over het rijgedrag van de Red Bull, komt niet verder dan die tiende stek en geeft ruim een halve seconde toe op Hamilton. Lindblad eindigt tijdens zijn debuut in de F1 als dertiende.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.