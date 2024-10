Met genoeg actie op de baan, was de sprintrace tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten één voor in de boeken. Max Verstappen heeft de overwinning op zijn naam geschreven, en loopt hiermee ook iets uit in het kampioenschap. Zeker nadat Carlos Sainz in de laatste ronde Lando Norris voorbijging en zo de tweede plaats behaalde. Bekijk hier het gevecht in de laatste ronde van de sprintrace in Austin.

