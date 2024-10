Hij moest genoegen nemen met de tweede plek, maar volgens Max Verstappen was de potentie voor pole position er zeker in de Verenigde Staten. “Jammer genoeg konden we de laatste run niet afmaken”, klonk het na de kwalificatie.

Verstappen was prima onderweg toen George Russell met zijn Mercedes van de baan schoot en daarmee de sessie tot een einde bracht. De Brit bleef ongedeerd, de andere coureurs moesten hun laatste run van Q3 afbreken. Ook Verstappen. “Maar we staan in elk geval op de eerste rij, ook al was er in potentie meer mogelijk geweest.”

De Nederlander wees daarmee op de goede slotrun in Q3. Dat hij desondanks als tweede eindigde, had te maken met juist de eerste run. Daarin bleek Lando Norris net iets sneller. Balen deed Verstappen verder niet. “We zijn competitief, de veranderingen die we hebben doorgevoerd voelden goed. En hopelijk is dat in de race ook zo.”

Vrijdag toonde Verstappen zich in de kwalificatie voor de sprintrace nog wel de snelste in de RB20. Hij zette die pole position vervolgens zaterdag tijdens de wedstrijd zelf om in een zege. Daarmee liep hij bovendien twee punten uit op Norris in de strijd om de wereldtitel.

