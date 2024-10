De korte pauze in het seizoen hebben Red Bull, Max Verstappen en zijn RB20 goed gedaan. Na zijn zege in de sprintrace lijkt de drievoudig wereldkampioen ook in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten hard op weg naar pole position. Lijkt, want een harde crash van George Russell in de slotfase van Q3 gooit roei in het eten. En daardoor start Verstappens rivaal Lando Norris zondag vanaf pole position. Verstappen blijft steken op de tweede tijd, maar wel in de wetenschap dat het met de snelheid wel goed zit.

Hieronder de kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten in vogelvlucht:

Q1: Hamilton zakt door het ijs, Lawson verrast

Max Verstappen schiet in Q1 uit de startblokken op gebruikte softs en noteert meteen de snelste tijd (1.33,690). In zijn tweede snelle run, op nieuwe softs, verbetert hij zich andermaal en nestelt hij zich wederom bovenaan de tijdenlijst (1.33,046). Ferrari-coureur Charles Leclerc tekent voor de tweede tijd, verrassend gevolgd door Liam Lawson namens Visa RB. De comeback kid uit Nieuw-Zeeland krijgt in de race sowieso wel een gridstraf van zestig plaatsen, een cadeautje van zijn voorganger Daniel Ricciardo, en start dus sowieso achteraan.

De sessie op Circuit of the Americas wordt – zoals verwacht – geteisterd door track limits en geschrapte rondetijden. De grootste verliezer in Q1 luistert naar de naam van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes zakt in de slotfase van Q1 door het ijs door een slordige misser in bocht 12. Ook gaat er later nog een streep door zijn tijd. Hamilton klaagt na afloop over de gewijzigde set-up van zijn bolide.

Afvallers Q1: Alexander Albon, Franco Colapinto, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Guanyu Zhou.

Q2: Verstappen weer de snelste, Gasly door

Max Verstappen gaat als eerste weer naar buiten. Op gebruikte softs benadert hij meteen zijn snelste tijd uit Q1: 1.33,052. Even later is Lando Norris, zijn naaste belager in de wereldtitelstrijd, de eerste coureur die onder de 1.330 duikt: 1.32,851.

Leclerc bevindt zich aan het eind van Q2 nog even in de gevarenzone, maar na zijn tweede snelle run meldt hij zich weer gewoon in de voorste gelederen. Verstappen toont zich wederom de snelste (1.32,854), gevolgd door Carlos Sainz en Norris. Yuki Tsunoda komt een fractie tekort voor Q3, een slipstream van Lawson ten spijt. Pierre Gasly dringt in zijn Alpine wel door tot Q3, als achtste. Opvallend feitje verder: geen geschrapte tijden in Q2 vanwege track limits.

Afvallers Q2: Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Lance Stroll, Liam Lawson.

Q3: Crash Russell helpt Norris aan pole

Haas-coureur Kevin Magnussen rijdt als eerste naar buiten voor de laatste twaalf minuten van de kwalificatie. Norris krijgt over de boordradio te horen dat hij niet moet overpushen en eenvoudigweg moet vertrouwen op zijn auto. Het antwoord volgt op de baan: hij is meteen razendsnel (1.32,330), ondanks een klein stuurfoutje in bocht 19. Max Verstappen moet in zijn eerste snelle run een fractie toegeven: 1.32,361. Achter beide coureurs volgen Sainz en Leclerc namens Ferrari. Sergio Pérez verliest zijn rondetijd vanwege track limits.

In de slotfase van Q3 gaat de tien overgebleven coureurs voor hun ultieme rondje en krijgt Verstappen de kans om zich alsnog te verzekeren van zijn eerste pole position sinds eind juni in Oostenrijk. In de pitlane gaat het al bijna mis na een unsafe release van Gasly. Verstappen moet vol op de rem om contact te voorkomen. Verstappen begint goed aan zijn snelle run, met paars in de eerste sector. Vervolgens kan er een streep door een eventuele pole voor Verstappen door een harde crash van George Russell en de gele vlag die volgt. Het betekent namelijk einde sessie en dus pole voor Norris en P2 voor Verstappen. Voor Norris is het zijn vijfde pole in de laatste zeven races.

Top-10: Norris, Verstappen, Sainz, Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Alonso, Magnussen.

Uitslagen

